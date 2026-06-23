Ngày 23/6, TAND Hà Nội xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Giám đốc Xí nghiệp X30) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó, ông Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản.

Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Công ty gồm 4 đơn vị tham mưu chuyên môn và 7 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó có Xí nghiệp X30.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2024, trong từng thời điểm, ông Hưng với cương vị là Giám đốc Xí nghiệp X30, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu và ông Quý (nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thực hiện các hợp đồng kinh tế để sản xuất các sản phẩm chuyên dụng của ngành công an.

Tuy nhiên, bị cáo không tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công sản phẩm, sau đó hợp thức bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị, chi phí sản xuất…

Cáo trạng cũng xác định, các bị cáo còn sử dụng đất an ninh để hợp tác, liên doanh, liên kết, cho thuê làm nhà xưởng, kho bãi nhưng không kê khai, hạch toán trên sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30 nhằm tạo nguồn tiền “chênh lệch” trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.

Để có nguồn cho các hoạt động của Xí nghiệp X30 và chiếm đoạt số tiền thuộc trách nhiệm do mình quản lý, thực hiện chỉ đạo của ông Hưng, ông Quý đã thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, giúp sức cho ông Hưng chiếm đoạt hơn 16,6 tỷ đồng.

Ông Hưng giao cho Xí nghiệp X30 sản xuất ghế thẩm vấn dù biết rõ xí nghiệp này không có máy móc, phương tiện và nhân lực để trực tiếp sản xuất mà phải thuê đơn vị ngoài.

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu trao đổi và yêu cầu, nếu ông Quý muốn được giao sản xuất lô ghế thẩm vấn thì phải nâng khống chi phí sản xuất lên khoảng 19 triệu đồng/chiếc để rút tiền “chênh lệch” đưa cho ông Hưng chi “ngoại giao, bồi dưỡng”.

VKSND rối cao cho rằng, hành vi của ông Quý đã phạm vào tội Tham ô tài sản với vai trò người thực hành, đồng phạm với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu.

Lời khai những lần đưa tiền

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Quý thừa nhận sai phạm và cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Có những thời điểm, dù hợp đồng chưa ký, tiền tạm ứng vẫn nằm trong tài khoản doanh nghiệp, nhưng ông Quý liên tục bị ông Hưng gọi điện đòi đưa tiền, yêu cầu "ký đại một hợp đồng khống nào đó để lấy tiền ra".

Vẫn theo lời khai của ông Quý, thậm chí có lúc ông Hưng còn đe dọa cách chức khiến bị cáo không ít lần phải lấy tiền cá nhân, mang đến phòng làm việc đưa cho ông Hưng. Sáu lần như vậy, ông Hưng đều mở ra kiểm đếm tiền rồi cất vào phòng riêng.

Thậm chí vào tháng 12/2022, khi bị cáo Quý đang phải điều trị bệnh, vẫn bị ông Hưng gọi ra Hà Nội để mang tiền "chi ngoại giao". "Bị cáo giao tiền cho anh Hưng xong, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay", lời khai của bị cáo Quý.