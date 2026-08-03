Ông Stephen Broadbelt, 91 tuổi, sống tại bang Pennsylvania (Mỹ), là minh chứng cho tuổi thọ gắn liền với cuộc sống lạc quan. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn sở hữu giọng hát khỏe, trí nhớ minh mẫn và tinh thần tích cực.

Trong cuộc phỏng vấn với The Healthy, ông còn hát tặng phóng viên hai ca khúc, trong đó có một bài do chính ông sáng tác để tưởng nhớ người vợ quá cố.

Ít ai biết đằng sau giọng hát đầy năng lượng ấy là một tuổi thơ nhiều mất mát. Ông Stephen sinh ra ở Anh ngay trước khi chiến tranh bùng nổ. Tới giờ, ông vẫn không thể quên ký ức năm 6 tuổi, khi ngôi nhà bị bom đánh trúng. Cha ông đã liều mình quay vào căn nhà đang sụp đổ để cứu anh trai. Trải nghiệm ấy khiến ông Stephen tin rằng con người sinh ra để yêu thương và giúp đỡ nhau.

Ông Stephen Broadbelt sống thọ khỏe mạnh nhờ tinh thần lạc quan. Ảnh: The Healthy

Âm nhạc cũng mang đến cho ông Stephen mối tình kéo dài hơn 60 năm. Năm 1956, ông chuyển đến Peru làm việc, học thành thạo tiếng Tây Ban Nha chỉ sau sáu tháng và gặp Consuelo, người trở thành vợ ông sau 3 tuần quen biết. Hai người cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với ba con gái cho đến khi bà qua đời cách đây 7 năm.

Ca hát có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư

Một nghiên cứu của Na Uy theo dõi gần 36.000 người trưởng thành trong 8 năm, phát hiện những người thường xuyên ca hát, chơi nhạc cụ hoặc tham gia các hoạt động âm nhạc có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 27%.

Tốt cho hô hấp

Theo một thống kê công bố năm 2024, việc luyện hát cải thiện chức năng hô hấp ở người lớn tuổi. Khi bạn hát, cơ hoành và các cơ hô hấp phải phối hợp để kiểm soát hơi thở, từ đó giúp con người hít thở sâu và hiệu quả hơn.

Có lợi cho tim mạch

Một nghiên cứu năm 2025 trên 65 bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành cho thấy chỉ 30 phút hát theo video hướng dẫn đã cải thiện chức năng của các mạch máu nhỏ và tăng biến thiên nhịp tim. Các nhà nghiên cứu nhận định hiệu quả này tương đương với một buổi vận động thể chất ngắn.

Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Một nghiên cứu năm 2025 trên người cao tuổi Nhật Bản phát hiện hát trong dàn hợp xướng giúp làm giảm nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng. Hiệu quả này đặc biệt rõ ở những người có tâm trạng tiêu cực trước khi tham gia, cho thấy ca hát có thể cải thiện cảm xúc trong những thời điểm khó khăn.

Không biết hát vẫn có lợi

Các nhà khoa học cho biết không cần phải là ca sĩ chuyên nghiệp mới nhận được lợi ích từ âm nhạc. Một nghiên cứu trên hơn 10.800 người trưởng thành đăng trên tạp chí Quốc tế về Tâm thần học Lão khoa cho thấy những người luôn nghe nhạc có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn 39%, đồng thời đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về trí nhớ và nhận thức. Chơi nhạc cụ cũng được ghi nhận mang lại tác dụng bảo vệ não bộ tương tự.