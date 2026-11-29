Gần 18h tối, trời mưa lạnh, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại cùng anh em trong gara phải di chuyển gần cây số đẩy một chiếc Toyota Corolla Altis đời 2005 chết máy về xưởng. Nhưng câu chuyện sau đó mới khiến tất cả "lắc đầu".

Đẩy xe gần 1km giữa trời mưa lạnh, khách vẫn nói "có làm gì đâu?"

Chia sẻ với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) kể lại một ca cứu hộ khiến anh vừa buồn cười, vừa bực mình vì cách khách hàng nhìn nhận công sức của người thợ.

Với xe đời cũ, việc phải "nằm đường" là khá phổ biến. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đó, khoảng gần 18h ngày 23/11, trời có mưa nhỏ và bắt đầu chuyển lạnh, anh Đại nhận được cuộc gọi từ một vị khách báo xe bị chết máy. Vị trí chiếc xe chỉ cách gara khoảng 700-800m, nhưng trong tình trạng không thể tự di chuyển, việc đưa xe về xưởng cũng không hề đơn giản.

Không chần chừ, anh Đại huy động anh em trong gara ra hỗ trợ. Giữa trời nhá nhem, cả nhóm cùng nhau đẩy chiếc Toyota Corolla Altis đời 2005 về xưởng. Đến nơi, xe được đưa lên cầu nâng để kiểm tra, tìm nguyên nhân sự cố.

Gần 19h, sau khi xác định được lỗi, anh Đại thông báo tình trạng xe và phương án sửa chữa cho khách. Tuy nhiên, thay vì đồng ý sửa ngay, vị chủ xe lại đề nghị lắp tạm các bộ phận đã tháo ra để có thể tiếp tục hành trình, khi nào thuận tiện sẽ quay lại khắc phục sau.

Theo chủ gara, đề nghị này cũng khá hợp lý bởi xe vẫn đi được, và lúc đó cũng đã muộn, có để xe lại cũng phải hôm sau mới xử lý tiếp được. Anh Đại cùng anh em trong xưởng tiếp tục lắp ráp lại, hoàn tất những công việc cần thiết để khách có thể đưa xe về.

Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc êm đẹp, nhưng đến lúc thanh toán, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Phía gara của anh Đại thông báo cho khách thanh toán chi phí 300.000 đồng, gồm tiền kiểm tra, tháo lắp và công hỗ trợ đẩy xe về xưởng. Với một ca cứu hộ trong mưa, phải huy động nhiều người và làm việc ngoài giờ, đây là khoản phí mà anh Đại cho xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thế nhưng, vị chủ xe lại không đồng tình. "Khách kêu từ nãy giờ các em có làm gì đâu, có phải thay phụ tùng vật tư gì đâu mà tính phí?", anh Đại kể.

Câu nói khiến những người thợ không khỏi chạnh lòng. Chiếc xe "nằm đường" đã được đẩy về gara, đưa lên cầu, kiểm tra, tháo lắp rồi lại hoàn thiện để khách có thể tiếp tục di chuyển, nhưng trong mắt chủ xe, dường như tất cả những khâu ấy vẫn chưa được xem là một công việc đáng trả tiền.

Anh Đại đành bỏ qua khoản phí 300.000 đồng này và không cần phải giải thích thêm, đồng thời "tiễn khách" ra về và không hẹn gặp lại.

Kỹ sư Lê Hồng Đại cùng thợ ở gara kiểm tra một chiếc xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sửa xe cũ: "một tiền gà, ba tiền thóc"

Theo kỹ sư Lê Hồng Đại, chuyện khách hàng chê phí sửa chữa, cứu hộ không phải điều hiếm gặp trong nghề. Nhiều người thường chỉ nhìn vào việc chiếc xe có được thay phụ tùng mới hay không, vật tư đắt hay rẻ, mà quên rằng phần lớn công việc của người thợ sửa xe nằm ở khâu kiểm tra, chẩn đoán và xử lý sự cố.

Một chiếc xe chết máy có thể chỉ cần thay một bộ phận nhỏ, nhưng để tìm ra nguyên nhân, người thợ phải kiểm tra nhiều hệ thống, sử dụng thiết bị chuyên dụng và dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Có trường hợp lỗi đơn giản, xử lý nhanh chóng. Nhưng cũng có những chiếc xe phải kiểm tra hàng giờ, thậm chí nhiều lần mới xác định được vấn đề. Nếu chỉ tính tiền theo số phụ tùng thay thế, phía gara sẽ khó có thể duy trì hoạt động của mình.

"Sửa xe, nhất là các dòng xe cũ đúng là 'một tiền gà, ba tiền thóc'. Nhiều khi công sức bỏ ra rất nhiều, nhưng khách hàng nghĩ đơn giản, không thay gì thì không mất tiền, rồi cho rằng thợ cố tình chặt chém", anh Đại chia sẻ.

Với công việc cứu hộ, chi phí còn bao gồm việc di chuyển đến hiện trường, huy động nhân lực, hỗ trợ đưa xe về xưởng và làm việc ngoài giờ.

Đặc biệt, trong những tình huống trời mưa, đường trơn hoặc xe nằm ở vị trí khó tiếp cận, công sức bỏ ra có thể lớn hơn nhiều so với những gì khách hàng nhìn thấy.

Anh Đại cho biết bản thân luôn cố gắng tính phí theo đúng công việc thực tế, trên tinh thần hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, đôi khi sự thiện chí ấy lại không được đáp lại như mong muốn.

"Tôi chỉ lấy tiền theo đúng công sức mình bỏ ra trên tinh thần hỗ trợ. Nhưng gặp phải khách 'ối dồi ôi' thì đúng là vừa mất công, vừa thêm bực vào người. Cũng có lần bị khách chê đắt, tôi giận quá bảo khách đi về, coi như làm hộ", anh kể.

Với người làm nghề sửa chữa ô tô, điều khiến họ khó chịu đôi khi không phải là khoản tiền bị bỏ qua, mà là cảm giác công sức của mình bị xem nhẹ.

Câu chuyện chiếc Toyota Corolla Altis giữa trời mưa tối 23/11 vì thế không chỉ dừng lại ở 300.000 đồng tiền công. Đó còn là lời nhắc về cách nhìn nhận dịch vụ sửa chữa ô tô, khi tiền công không chỉ nằm ở món phụ tùng được thay thế, mà còn ở thời gian, kỹ năng, thiết bị và trách nhiệm của người thợ.

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