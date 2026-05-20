Theo thông tin từ trường ngày 19/5, bà Kim bắt đầu đảm nhiệm vị trí giảng viên toàn thời gian tại cơ sở Seoul từ tháng 3. Hiện bà phụ trách nghiên cứu trong lĩnh vực tương tác người - máy tính (HCI), đồng thời giảng dạy học phần “Phần mềm tính toán thống kê” cho sinh viên đại học.

Kim Yun-ju đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1999, sau đó hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Bà tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh của Đại học Dankook năm 2003, nhận bằng thạc sĩ tại cùng trường vào năm 2013 và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Truyền thông năm 2019.

Cựu Hoa hậu Kim Yun-ju hiện là giảng viên Đại học Hàn Quốc. Ảnh: The Chosun Daily

Theo The Chosun Daily, giai đoạn 2022-2025, bà làm nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Quốc gia Seoul. Trong quá trình nghiên cứu, bà công bố nhiều bài báo liên quan đến kiểm chứng thông tin bằng AI và phản ứng của người tiêu dùng với quảng cáo trong môi trường metaverse (không gian ảo kết hợp giữa internet, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và mạng xã hội).

Đại học Hàn Quốc cho biết, bà Kim được tuyển chọn thông qua đợt tuyển dụng giảng viên định hướng nghiên cứu học kỳ I năm học 2026. Điều kiện ứng tuyển gồm có bằng tiến sĩ và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đây là vị trí thuộc hệ “non-tenure track” - dạng giảng viên không thuộc biên chế lâu dài. Sau hợp đồng một năm đầu tiên, ứng viên sẽ được đánh giá để xem xét tái bổ nhiệm theo từng giai đoạn hai năm. Những người được tái bổ nhiệm từ ba lần trở lên sẽ được ưu tiên khi tuyển dụng vào hệ biên chế dài hạn.

Tiến sĩ Kim Yun-ju trúng tuyển ở lĩnh vực “Khoa học dữ liệu cho khoa học xã hội” của khoa Thống kê. Đợt tuyển dụng này có tổng cộng 10 vị trí ở nhiều khoa khác nhau như Thống kê, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thực phẩm.

Một nguồn tin từ Đại học Hàn Quốc cho biết các giảng viên định hướng nghiên cứu được tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí như thành tích nghiên cứu, năng lực giảng dạy và mức độ phù hợp với chuyên ngành.







