Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Youth Friendship Festival, diễn ra từ ngày 12 đến 16/3 tại Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc), quy tụ gần 300 thí sinh đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Trung Quốc,...

Trong nhiều ngày làm việc, hội đồng giám khảo đã trải qua các phiên chấm thi kéo dài với cường độ cao. Không ít phần thi có chất lượng đồng đều, thí sinh sở hữu kỹ thuật vững vàng và phong cách biểu diễn nổi bật, khiến việc đánh giá trở nên thách thức. Việc được chọn vào vị trí “cầm cân nảy mực” tại một sân chơi quốc tế không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp của Thạc sĩ (ThS) Trang, mà còn là sự ghi nhận về năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và khả năng hội nhập của giảng viên nghệ thuật Việt Nam.

ThS Phạm Thị Thu Trang, giảng viên thanh nhạc của Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với vai trò giám khảo tại cuộc thi quy mô quốc tế Youth Friendship Festival năm 2026. Ảnh: NVCC.

“Tôi rất tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách tại một sân chơi quốc tế. Nhưng trên hết, tôi ý thức rõ mình đang đại diện cho hình ảnh người nghệ sĩ – giảng viên Việt Nam: Chuyên nghiệp, chỉn chu và bản lĩnh”, nữ giảng viên chia sẻ.

Trước đó, cô từng vượt qua các thí sinh đến từ 14 quốc gia để giành Cúp Vàng tại Asia Arts Festival (Singapore) – thành tích được xem là bước ngoặt đưa cô đến gần hơn với cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Đam mê sớm đến hành trình học thuật bài bản

Sinh năm 1987, nữ giảng viên đến với âm nhạc từ rất sớm. Ngay từ những năm tiểu học, cô đã bộc lộ niềm yêu thích sân khấu và thường xuyên tham gia biểu diễn. Niềm đam mê được nuôi dưỡng qua hành trình học tập bài bản: Từ Cao đẳng Sư phạm Hải Dương đến bậc đại học và thạc sĩ chuyên ngành Lý luận – Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sau đó, cô tiếp tục được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện, ThS Phạm Thị Thu Trang theo học tiến sĩ, tiếp tục hoàn thiện nền tảng học thuật và nghiên cứu phương pháp giảng dạy âm nhạc trong bối cảnh hội nhập.

ThS Thu Trang cùng các học viên của mình tại cuộc thi Youth Friendship Festival năm 2026. Ảnh: NVCC.

Không chỉ tham gia biểu diễn và các hoạt động quốc tế, ThS Thu Trang còn được biết đến là một giảng viên có phương pháp đào tạo rõ nét, hệ thống.

Với cô, thanh nhạc không đơn thuần là kỹ thuật, mà là hành trình khám phá nội tâm và xây dựng bản sắc cá nhân. “Tôi không đào tạo học trò chỉ để hát hay mà để trở thành những nghệ sĩ có nhân cách và bản lĩnh sân khấu”, cô Trang chia sẻ.

Đó cũng là triết lý xuyên suốt trong giảng dạy của cô – kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và cá tính nghệ thuật. Phương pháp này đã giúp nhiều học viên của cô đạt thành tích nổi bật tại các cuộc thi quốc tế như Asia Arts Festival, Asia Pacific Art Festival, Youth Friendship Festival.

Luôn dạy học trò học làm người trước khi học hát

Với cô Trang, giảng dạy và biểu diễn là hai mảnh ghép không thể tách rời. Trải nghiệm sân khấu giúp cô làm mới phương pháp giảng dạy, trong khi công tác đào tạo lại tạo nền tảng cho chiều sâu nghệ thuật.

Nữ giảng viên trong một lần biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh chuyên môn, nữ giảng viên luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp. “Một giọng hát hay có thể chinh phục tai nghe, nhưng nhân cách mới chạm đến trái tim. Vì vậy, tôi luôn dạy học trò học làm người trước khi học hát”. Theo cô, tri thức và kỹ năng có thể giúp người nghệ sĩ tiến xa, nhưng chỉ có đạo đức và cái tâm mới giúp đi đường dài.

ThS Thu Trang cho rằng, việc ngày càng nhiều giảng viên Việt xuất hiện trong các hội đồng giám khảo quốc tế không chỉ là những thành tựu cá nhân, mà còn góp phần khẳng định vị thế của giáo dục nghệ thuật Việt Nam trên bản đồ khu vực.