Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang tháng thứ 6. Ảnh: WANA

“Tôi không suy đoán, tôi biết điều đó. Và đây là điều hoàn toàn xấu xa”, bà Greene viết trên mạng xã hội X, nhưng không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc.

Theo hãng tin Anadolu, cựu nghị sĩ Greene cáo buộc chính phủ Mỹ đang cân nhắc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột và Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Cựu nghị sĩ này cá buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phớt lờ các đánh giá tình báo nội bộ, vốn cho rằng Tehran chưa ở gần giai đoạn chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng lại ưu tiên những đánh giá từ phía Israel.

Theo bà Greene, chiến dịch quân sự sau đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường và khiến Iran giành kiểm soát các tuyến năng lượng quan trọng trong khu vực. Bà cảnh báo sự leo thang như vậy có thể châm ngòi cho một “thảm họa hạt nhân toàn cầu”, kéo theo suy thoái kinh tế và số thương vong chưa từng có.

“Nước Mỹ không phải là bất khả xâm phạm”, cựu nghị sĩ Greene nhận định, đồng thời kêu gọi công chúng ngăn chặn điều bà gọi là “sự điên rồ”. Bà cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo hiện nay sẽ bị lịch sử quy trách nhiệm nếu một cuộc xung đột hạt nhân xảy ra.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Anadolu về những cáo buộc trên.