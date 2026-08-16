Mỹ rút tàu sân bay USS George Washington khỏi châu Á. Ảnh: US Navy

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang đẩy năng lực hoạt động của các tàu sân bay Mỹ đến giới hạn, khiến khu vực Tây Thái Bình Dương thiếu vắng một trong những chiến hạm chủ lực của Washington.

Theo ABC News, tàu sân bay USS George Washington đang rời Thái Bình Dương và dự kiến thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và vấn đề tiếp tế trên tàu sân bay đã được triển khai dài ngày. Thời gian triển khai trên biển của tàu USS Abraham Lincoln bị kéo dài so với kế hoạch trở về ban đầu là vào tháng 5 nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống Iran.

Tình trạng thiếu vắng tàu sân bay Mỹ tại Thái Bình Dương có thể chỉ là tạm thời nếu hải quân nước này triển khai một hàng không mẫu hạm khác trong vài tháng tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định tình trạng này cho thấy những hoạt động quân sự kéo dài liên quan với Iran đang khiến nhiều thủy thủ Mỹ kiệt sức, trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục giảm mức độ tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chuyển trọng tâm sang Tây bán cầu.

Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Greg Poling nhận định: “Chính quyền Trump cho rằng Thái Bình Dương được xem là khu vực quan trọng thứ hai, chỉ sau Tây bán cầu". Tuy nhiên, theo ông Poling, Mỹ đang “làm hoàn toàn ngược lại” so với mục tiêu từng được tuyên bố là rút khỏi Trung Đông.

Ông Poling cho rằng các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương đang lo ngại trước sự khó đoán của Washington. Theo chuyên gia này, trong khi Trung Quốc “rất hài lòng khi Mỹ bị phân tâm thì các đồng minh và đối tác của Washington ngày càng thất vọng".

Bắc Kinh coi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là mối đe dọa đối với quá trình trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ lập luận rằng khu vực Thái Bình Dương có tầm quan trọng kinh tế quá lớn để Washington có thể để mất ảnh hưởng tại đây.