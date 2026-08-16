Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ảnh: BBC

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Baghaei ngày 15/8 cho hay Iran và Oman, hai quốc gia nằm dọc theo eo biển Hormuz đã bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu cách đây 3 tháng, sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ vào ngày 18/6 nhằm thiết lập các tuyến hàng hải an toàn.

Ông Baghaei cho biết: “Bất chấp sự cản trở của Mỹ, các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến triển tích cực trong 3 tuần qua và hai bên đã thống nhất về bản đồ tuyến hàng hải".

Theo ông Baghaei, kế hoạch này là kết quả của quá trình phối hợp do Bộ Ngoại giao Iran chủ trì, với sự tham gia của các cơ quan quốc phòng, an ninh và môi trường của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm hai bên vẫn đang đàm phán về một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có tuyên bố chung dự kiến được Tehran và Muscat đưa ra. Các cuộc trao đổi giữa hai nước sẽ tiếp tục cho đến khi tiến trình này hoàn tất.

Ông Baghaei nhấn mạnh thỏa thuận giữa Iran và Oman là một thỏa thuận độc lập giữa hai quốc gia ven biển, nhằm bảo đảm tàu thuyền có thể đi qua eo biển chiến lược an toàn, đồng thời tôn trọng chủ quyền của cả hai nước.

Tuy nhiên, ông cho biết việc khôi phục hoàn toàn an ninh tại eo biển và nối lại hoạt động vận tải thương mại bình thường phụ thuộc vào việc chấm dứt những hành động mà Iran cho là bất hợp pháp của Mỹ, các mối đe dọa quân sự và lệnh phong tỏa đường biển, cũng như việc Mỹ bồi thường cho những vi phạm các cam kết trong hai tháng qua.

Các cuộc đàm phán này nằm trong khuôn khổ các cuộc thương thuyết kỹ thuật được khởi động theo biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. Văn bản này ghi rõ Tehran và Muscat có nhiệm vụ xây dựng một cơ chế hàng hải mới cho eo biển Hormuz.

Trong khi Iran và Oman tiếp tục thảo luận về các tuyến hàng hải, Tehran nhiều lần tuyên bố bất kỳ quyết định nào về việc mở lại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các nghĩa vụ theo biên bản ghi nhớ.