Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây.

Tại Điều 11, Nghị định quy định rõ 6 nội dung chi hỗ trợ của Quỹ, bao gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ người cứu giúp: Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/vụ việc (đối với tổ chức) và 5 triệu đồng/vụ việc (đối với cá nhân).

Hai là, hỗ trợ nạn nhân: Người bị thương có tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%; hoặc gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ba là, hỗ trợ tái hòa nhập: Đối với nạn nhân bị thương tích nặng trên 81%.

Ảnh: Đình Hiếu

Bốn là, hỗ trợ tuyên truyền: Dành cho các tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền giảm thiểu tai nạn (trường hợp không được Nhà nước bảo đảm kinh phí).

Năm là, hỗ trợ gây quỹ: Kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ.

Nội dung thứ sáu đề cập đến chi phí khác, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho nạn nhân (trừ các vụ án đang điều tra) và chi phí văn phòng phẩm, vận hành Quỹ.

Về quy trình thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của địa phương định kỳ 3 tháng/lần, gửi cơ quan quản lý Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.