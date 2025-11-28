Sáng 28/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tham mưu Bộ Công an sửa đổi, bổ sung quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo đó, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết.

CSGT chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Nếu người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí.

Đề xuất CSGT chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Ảnh: Đình Hiếu

Dự thảo cũng đề xuất bỏ quy định đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe, nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi. Ngoài ra thông tin kê khai trong đơn đã được tự động thay thế bằng dữ liệu điện tử (trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông).

Người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp đổi. Đồng thời, công dân có định danh mức độ 2 (trên các ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông VneTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an) có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Trước 1 tháng khi giấy phép lái xe hết hạn, ứng dụng sẽ thông báo cho chủ tài khoản biết và tiến hành khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe điện tử được cập nhật trên hệ thống và đến thời điểm hết hạn sẽ tự động cấp đổi, gia hạn mới.

Thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống 4,5 ngày

Đại diện Cục CSGT cho biết, quy định mới dự kiến giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 4,5 ngày; giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Thời gian đổi giấy phép lái xe sẽ giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày.

2 tiếng sau khi kết thúc sát hạch, người dự thi đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe.

Đối với công tác sát hạch lái xe, Cục CSGT nhận thấy cần phải bổ sung cả phần kỹ năng lái xe, điều khiển xe và nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Do đó, trong sát hạch, lái xe tập trung nâng cao kỹ năng lái xe, nhận biết các quy tắc giao thông, xử lý tình huống cơ bản để phòng tránh tai nạn.

Với sát hạch lái xe ô tô, Cục CSGT đề xuất điều chỉnh theo hướng bỏ phần thi mô phỏng, tăng số lượng bài sát hạch thực hành trên đường đồng thời quy định thời gian sát hạch thực hành là 15 phút để bảo đảm thống nhất trong tổ chức.

Người thi mắc các lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch nhằm nâng cao yêu cầu về an toàn.