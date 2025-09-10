Sáng 10/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và những đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An): 10-11 năm tù;

Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 6-7 năm tù;

Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 5-6 năm tù;

Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam): 3-4 năm tù;

Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An): 2 năm 6 tháng tù - 3 năm tù;

Đại diện VKS trình bày quan điểm tại tòa. Ảnh: CTV

Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 6-7 năm tù;

Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 4-5 năm tù;

Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 2 năm 6 tháng-3 năm tù;

Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 2 năm-2 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 2 năm-2 năm 6 tháng tù;

Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 5-6 năm tù;

Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 18-24 tháng tù treo;

Phạm Quang Giang (cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 18-24 tháng tù treo;

Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4-5 năm tù;

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 2 năm 6 tháng-3 năm tù;

Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4-5 năm tù;

Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 3-4 năm tù;

Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 2 năm 6 tháng-3 năm tù;

Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 2 năm 6 tháng-3 năm tù;

Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 4-5 năm tù;

Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ): 3-4 năm tù;

Võ Tá Thanh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 18-24 tháng tù treo;

Vương Đình Kiều (cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4): 18-24 tháng tù treo;

Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 4-5 năm tù;

Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 30-36 tháng tù treo;

Nguyễn Văn Lâm (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC): 18-24 tháng tù treo;

Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo): 18-24 tháng tù treo;

Nhóm bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi:

Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ): 3-4 năm tù;

Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội): 5-6 năm tù.