Sáng nay (31/3), phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) và những người liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cáo trạng xác định, trong thời gian là cán bộ kỹ thuật, sau đó giữ chức Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Vũ Đình Thịnh được ông Nguyễn Văn Dân - Giám đốc công ty - phân công phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu.

Theo đó, ông Thịnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu của Công ty Hoàng Dân, đồng thời phối hợp với các nhà thầu liên danh để hoàn thiện hồ sơ đối với những gói thầu mà công ty tham gia theo phân công.

Thực hiện chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh đã sử dụng các hợp đồng khống cùng tài liệu liên quan để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của Công ty Hoàng Dân trong hồ sơ dự thầu.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: T.N

Ông Thịnh được xác định là người trực tiếp gặp các cá nhân có trách nhiệm phía chủ đầu tư để nhận file dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu số 13, 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng. Từ đó, bị cáo sử dụng làm căn cứ xây dựng hồ sơ dự thầu, đề xuất tài chính trái quy định pháp luật, giúp Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh trúng thầu.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thịnh khai, về năng lực, Công ty Hoàng Dân không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi báo cáo việc này, bị cáo được ông Nguyễn Văn Dân trấn an: “Cứ yên tâm, việc này để giám đốc lo”.

Theo chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh sau đó đưa vào hồ sơ dự thầu các tài liệu mà bản thân biết rõ không phải hồ sơ thực hiện dự án của công ty. Bị cáo thừa nhận đã nhiều lần sử dụng tài liệu không có thật trong hồ sơ dự thầu, tại nhiều dự án khác nhau.

“Do Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Bị cáo biết việc này vi phạm pháp luật nhưng không nghĩ sẽ bị xử lý hình sự”, cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân khai.

Theo lời bị cáo Vũ Đình Thịnh, ông từng được ông Nguyễn Văn Dân chỉ đạo đến gặp kế toán nhận một túi tiền, sau đó mang đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2). Vài ngày sau hỏi lại, bị cáo mới biết trong túi có 600 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) khai, khi vào làm việc đã thấy tồn tại hai hệ thống sổ sách: một dùng nội bộ, một dùng để báo cáo cơ quan thuế.

Trả lời HĐXX về việc có biết tiền từ chủ đầu tư được ông Nguyễn Văn Dân sử dụng để đưa hối lộ hay không, bị cáo Liên nói không biết. Theo lời bị cáo, do công ty là doanh nghiệp tư nhân nên bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc, nếu không sẽ mất việc.

Bị cáo Liên thừa nhận không oan khi bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, với thiệt hại được xác định là 99 tỷ đồng. Trước bục khai báo, bị cáo bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn: là lao động chính, con nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn.

Cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4 xin xét xử vắng mặt

HĐXX cho biết, bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4) có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, thị lực gần như mất và đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TPHCM.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Thủy lợi 4 là một trong bốn nhà thầu tham gia liên danh đấu thầu gói thầu số 36, dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), cùng Công ty Hoàng Dân. Trong quá trình tham gia, ông Thế được ông Nguyễn Văn Dân trao đổi, thỏa thuận việc phải chi 5% giá trị thi công cho lãnh đạo Bộ và chủ đầu tư, và đã đồng ý.

Sau đó, phía Tổng Công ty Thủy lợi 4 đã chuyển cho ông Nguyễn Văn Dân số tiền 8 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, hành vi của ông Thế cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.