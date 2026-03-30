Chiều nay (30/3), phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và những người liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, để được tạo điều kiện tham gia và trúng 5 gói thầu tại 4 dự án do các Ban quản lý, xây dựng công trình thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã gặp gỡ, nhờ vả và chi tiền cho một số lãnh đạo, cán bộ. Trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và ông Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình).

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bị cáo Dân đưa hối lộ để được trúng thầu là hơn 40 tỷ đồng. Cụ thể, ông Thắng nhận hơn 4,5 tỷ đồng; ông Nghị 13 tỷ đồng; ông Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) 6,25 tỷ đồng; ông Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) hơn 13 tỷ đồng và ông Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) nhận 3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tại phiên thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai đã đến nhà riêng cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng để nhờ hỗ trợ và được giới thiệu gặp Trần Tố Nghị.

Trình bày về mối quan hệ với cựu Thứ trưởng, giám đốc Công ty Hoàng Dân nói rằng có quen biết ông Hoàng Văn Thắng khi cựu Thứ trưởng đi khảo sát công trường ở một dự án trước đó.

Theo lời khai, trong lần gặp này, bị cáo đã đưa 200.000 USD “quà” nhằm nhờ giúp trúng gói thầu Bản Mồng. Số tiền 200.000 USD bị cáo để ở túi xách, đặt bên cạnh bàn uống nước. Khi đưa, bị cáo chỉ nói đây là gói quà. Sau khi ra về, ông Thắng không có phản hồi gì về khoản tiền này. Ngoài ra, bị cáo khai từng đưa thêm khoảng 500 triệu đồng cho cựu Thứ trưởng vào các dịp lễ, tết.

Mong bán vàng và bất động sản để khắc phục hậu quả

Kết quả điều tra xác định, khi tham gia 5 gói thầu tại 4 dự án do các Ban 1, 2, 3 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, ngoài việc chi tiền cho một số lãnh đạo, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hợp đồng khống để kê khai năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu. Đồng thời, bị cáo chỉ đạo liên hệ với các cá nhân có trách nhiệm để lấy thông tin, file dự toán đã được phê duyệt nhằm lập hồ sơ tài chính, đảm bảo trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng nêu, bị cáo Dân chỉ đạo lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, cho rằng việc bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ” là đúng, đồng thời trình bày do thiếu hiểu biết nên không lường hết hậu quả.

Về tài sản, bị cáo khai 175 cây vàng bị thu giữ là tiền bán cây xăng, gửi vợ giữ và xin được bán để khắc phục hậu quả. Đối với 4 bất động sản bị kê biên, bị cáo cũng đề nghị được xử lý để khắc phục thiệt hại. Đến nay, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục 15 tỷ đồng.