Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty Hoàng Dân và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong vụ án, Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ), bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An), ông Dân đã gặp ông Thắng để nhờ tác động, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia và trúng thầu dự án.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Dân đã đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng). Sau đó, ông Thắng bị cáo buộc đã trao đổi, tác động ông Trần Tố Nghị, khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT (cũ), nhằm tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời hướng dẫn ông Dân đến làm việc với ông Nghị.

Các bị can Hoàng Văn Thắng (bên trái), Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, ông Dân gặp và nhờ ông Nghị tác động đến Ban 4. Tại buổi làm việc, hai bên thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng, gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT (cũ) và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4.

Ông Trần Tố Nghị đồng ý, cho biết sẽ trao đổi trước với ông Nguyễn Hải Thanh, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, đồng thời giới thiệu ông Dân đến gặp ông Thanh.

Do Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thực hiện gói thầu số 36, ông Dân liên hệ các doanh nghiệp để lập Liên danh Thủy lợi 4, do Công ty Hoàng Dân đứng đầu.

Sau đó, ông Dân cùng ông Hùng đến gặp ông Thanh tại Ban 4, nhờ hỗ trợ để liên danh trúng gói thầu số 36 và hứa sẽ có quà cảm ơn sau khi trúng thầu.

Ông Thanh nhận lời và giao ông Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4) làm đầu mối giải quyết. Về phía Công ty Hoàng Dân, ông Dân giao Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc) làm đầu mối phối hợp với nhân viên của Liên danh Thủy lợi 4 đến Ban 4 mua hồ sơ và thực hiện các thủ tục dự thầu.

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, ông Nguyễn Hải Thanh chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dự toán gói thầu đã được Ban 4 phê duyệt cho Vũ Đình Thịnh để Liên danh Thủy lợi 4 lập hồ sơ dự thầu.

Tài liệu điều tra xác định, trước khi tổ chức đấu thầu, ông Dân đã trao đổi, thỏa thuận với ông Lê Vũ Hùng về việc muốn tham gia và trúng thầu thì phải chi cho chủ đầu tư khoản tiền bằng 5% giá trị hợp đồng, đồng thời chuyển nhượng một phần khối lượng công việc cho các công ty khác theo yêu cầu của ông Dân và Ban 4.

Sau khi trao đổi với ông Dân, ông Lê Vũ Hùng báo cáo sự việc và được ông Lê Quang Thế, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, chấp thuận.

Đưa tiền dịp lễ, Tết

Cáo trạng xác định, ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian ông Hoàng Văn Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ, Tết, ông Nguyễn Văn Dân nhiều lần đưa tiền cho ông Thắng, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu và thực hiện các thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, ông Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị và đưa cho ông Nghị số tiền 10 tỷ đồng.

Sau Tết Nguyên đán 2018, ông Dân tiếp tục đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng với lý do “cảm ơn tập thể Ban 4”. Ông Thịnh sau đó báo cáo ông Nguyễn Hải Thanh về số tiền này và được ông Thanh chỉ đạo phân chia: ông Thịnh nhận 2,5 tỷ đồng, ông Thanh giữ 1,25 tỷ đồng, số còn lại chia cho các cá nhân thuộc Ban 4.

Ngoài ra, ông Dân còn hai lần đưa cho ông Thanh tổng số tiền 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, ông Thanh gọi điện cho ông Dân, hoàn trả lại 5 tỷ đồng và yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền, trả tiền do ông Thanh soạn sẵn.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố. Cơ quan công an đã ban hành quyết định truy nã đối với bị can này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt giữ được.