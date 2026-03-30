23 người bị đưa ra xét xử trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị đưa ra xét xử với cùng tội danh còn có các bị cáo Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - QLXDCT), Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Các bị cáo Hoàng Văn Thắng (bên trái), Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo buộc, với vai trò là Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận của ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) hơn 4,5 tỷ đồng để chỉ đạo ông Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Sau khi được ông Dân liên hệ, nhờ tác động, ông Nghị đã thỏa thuận với bị cáo Lê Văn Hiến tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng 2 gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

Ông Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ông Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, với tổng số 13 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hối lộ để được trúng thầu

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Dân bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Tài liệu tố tụng cho thấy, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, ông Dân đã có nhiều sai phạm.

Cụ thể, giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Các bên đã thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này, nhưng đến nay vẫn chưa bắt giữ được.

Trước ngày diễn ra phiên xử, TAND TP Hà Nội kêu gọi ông Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng, ông Thanh được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.