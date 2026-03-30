Chiều ngày 30/3, tại phiên tòa xét xử vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan, HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Cáo trạng xác định, với vai trò Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ), ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 4,54 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) để chỉ đạo bị cáo Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng gói thầu số 36 thuộc Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Hành vi của ông Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc phạm tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Thắng khai quen Nguyễn Văn Dân từ khoảng năm 2010, trong quá trình đi kiểm tra các công trình tại Tây Nguyên. Sau khi ông Dân đến nhà gặp và nhờ vả, bị cáo đã trao đổi với ông Trần Tố Nghị, đề nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: T.N

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận cáo buộc đã nhận 200.000 USD do Nguyễn Văn Dân đưa. Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc liệu có tác động giúp Công ty Hoàng Dân nếu không nhận tiền hay không, bị cáo nói: “Nếu không nhận tiền, bị cáo đã không vướng vào pháp luật”.

Ông Thắng thừa nhận việc nhận tiền là sai, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời cho rằng bản thân đã không giữ được uy tín, danh dự. “Lúc đó bị cáo nghĩ mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận”, bị cáo trình bày.

Theo lời khai, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức rõ hành vi sai phạm. Do có mối quan hệ quen biết, gần gũi với các nhà thầu, khi ông Dân gọi điện xin đến nhà gặp, bị cáo đã đồng ý.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng cũng khai không có thỏa thuận trước về việc nhận tiền. “Sau khi ông Dân về, bị cáo mở ra mới biết là 200.000 USD. Đúng là lúc đó bị cáo đã không đấu tranh được với bản thân”, ông Thắng nói.

Ngoài khoản 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng còn thừa nhận trong khoảng 7–8 năm đương chức (từ năm 2010 đến khi nghỉ hưu), mỗi dịp đi thị sát công trình tại Tây Nguyên hoặc vào các dịp lễ, Tết, đều được Nguyễn Văn Dân – Giám đốc Công ty Hoàng Dân – đưa tiền, với tổng số khoảng 500 triệu đồng.

Bị cáo cho biết sau khi nhận thức số tiền này có nguồn gốc từ sai phạm, đã trao đổi với gia đình để khắc phục toàn bộ. Ông Thắng thừa nhận việc nhận tiền là sai, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi.

“Bị cáo không hiểu vì sao lúc đó lại nhận số tiền này. Bị cáo đã không giữ được lời hứa với Đảng, Nhà nước và cũng không giữ được danh dự của mình”, cựu Thứ trưởng trình bày.

Lời khai “cầm một cục tiền”

Tại tòa, bị cáo Trần Tố Nghị thừa nhận đã nhận tổng cộng 13 tỷ đồng do doanh nghiệp Hoàng Dân đưa. Theo lời khai, trong một lần đi kiểm tra công trình, bị cáo được Nguyễn Văn Dân đưa cho “một cục tiền” và đã cầm về.

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai phạm nghiêm trọng, đồng thời cho biết đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 13 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. “Quá sai khi không giữ được bản chất của mình, bị cáo rất ân hận”, ông Nghị trình bày.

Theo cáo trạng, với vai trò Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT cũ), sau khi được Nguyễn Văn Dân liên hệ, nhờ tác động, ông Trần Tố Nghị đã thỏa thuận với Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) nhằm tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) tạo điều kiện để liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận từ trước, ông Trần Tố Nghị đã nhận tiền từ Nguyễn Văn Dân nhiều lần, với tổng số 13 tỷ đồng.