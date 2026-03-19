Theo hãng thông tấn CNN, trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhà bình luận Tucker Carlson, ông Kent, người vừa xin từ chức để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran cho biết chính cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là “người điều phối chương trình hạt nhân của Tehran”.

Cựu quan chức Mỹ Joe Kent trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: The Tucker Carlson show

“Tôi không phải là người ủng hộ ông Khamenei, tuy nhiên ông ấy lại là người điều phối chương trình hạt nhân của Iran. Ông ấy là người ngăn cản Iran có được vũ khí hạt nhân… Nếu chúng ta loại bỏ ông ấy hay hạ sát ông ấy, thì người dân Iran sẽ ủng hộ chính quyền hiện nay của Tehran”, ông Kent nói.

Khi nhà báo Carlson đặt câu hỏi liệu Iran có sắp sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran hiện không ở mức đó. Theo ông, chiến lược của Iran là không hoàn toàn từ bỏ chương trình này.

Cựu quan chức chống khủng bố Mỹ cũng khẳng định không hề có thông tin tình báo nào cho thấy Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ, quy mô lớn vào các căn cứ quân sự của Mỹ “theo kiểu thảm họa khủng bố 11/9/2001 hay trận Trân Châu Cảng hồi năm 1941”.

“Không có thông tin nào cho thấy rằng vào ngày 1/3, phía Iran sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn, đại loại như vụ 11/9 hay Trân Châu Cảng nhằm vào một trong các căn cứ quân sự của chúng ta. Không có thông tin tình báo nào như vậy… Iran rất thận trọng trong việc leo thang xung đột”, ông Kent nói thêm.

Trước đó, vào ngày 17/3, ông Kent đã đệ đơn xin từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) vì không đồng tình với các hoạt động quân sự của Washington chống Iran. Trong bức thư từ chức đăng trên mạng xã hội X, ông Kent cáo buộc chính những quan chức cấp cao của Israel và nhiều thành phần có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ “đã gieo rắc những ý kiến ủng hộ chiến tranh nhằm khuyến khích một cuộc xung đột với Iran”.