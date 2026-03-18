Theo NBC News, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/3 đã lên án việc Israel hạ sát các quan chức cấp cao của Iran trong những ngày qua, bao gồm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ali Larijani.

"Chúng tôi kiên quyết lên án mọi hành động nhằm gây tổn hại đến sức khỏe, hoặc thậm chí là sát hại hay loại bỏ các thành viên trong ban lãnh đạo của Iran, cũng như mọi quốc gia có chủ quyền và độc lập khác. Chúng tôi phản đối những hành động như vậy", ông Peskov nhấn mạnh.

Trong tuyên bố của mình, quan chức Điện Kremlin cũng bác bỏ báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal, cho rằng Nga đang cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ UAV cho Iran. "Đó là những thông tin không đúng sự thật", ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi về tình hình Cuba, ông Peskov khẳng định Moscow và La Havana vẫn duy trì các kênh liên lạc ở cấp độ cao, đồng thời đang trao đổi về các biện pháp hỗ trợ cụ thể.

"Cuba là một quốc gia độc lập và đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế vì các biện pháp hạn chế từ Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho Cuba", ông Peskov nói.

Trong thời gian vừa qua, Mỹ đã gia tăng sức ép với Cuba thông qua việc hạn chế nguồn cung dầu mỏ, khiến La Havana phải trải qua tình trạng thiếu hụt năng lượng. Vào ngày 16/3, Cuba đã phải trải qua sự cố mất điện diện rộng kéo dài hơn 29 giờ đồng hồ.