Theo Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 18/3 đã thông báo về việc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích ban đêm.

"Chúng tôi vẫn đang tăng cường các hoạt động không kích Iran. Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib cũng đã bị loại bỏ vào đêm qua", ông Katz cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý cho IDF hạ sát mọi quan chức cấp cao của Iran mà không cần xin phê chuẩn trước. Hiện Iran chưa đưa ra thông báo chính thức về tình hình của ông Khatib.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: WANA

Nếu được xác nhận, ông Khatib sẽ là nhân vật cấp cao thứ 3 của Iran bị Israel hạ sát trong 2 ngày qua, sau Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani.

Liên quan đến việc IDF nhắm vào các quan chức Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/3 đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở Tel Aviv nhằm trả thù cho cái chết của ông Larijani.

"Các tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đã đánh trúng hơn 100 mục tiêu quân sự và an ninh ngay trung tâm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Các hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel dường như đã tan rã. Các báo cáo thực địa đã cho thấy tình trạng mất điện cục bộ xảy ra ở Tel Aviv", IRGC thông báo.

Ngoài Tel Aviv, các cuộc tấn công trả đũa của Iran còn nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại Jerusalem, cảng Haifa, trung tâm công nghệ Be'er Sheva và sa mạc Negev.