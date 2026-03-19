Theo tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 đã ký sắc lệnh nhằm tạm ngừng áp dụng Đạo luật Jones trong vòng 60 ngày, qua đó giảm thiểu tác động từ cuộc xung đột với Iran đến thị trường dầu mỏ.

"Quyết định miễn trừ Đạo luật Jones là một bước đi nhằm giảm thiểu các gián đoạn ngắn hạn đối với thị trường dầu mỏ, trong khi quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Biện pháp này sẽ cho phép các nguồn lực thiết yếu như dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và than đá lưu thông thuận lợi tới các cảng của Mỹ trong 60 ngày", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Đạo luật Jones, hay còn được gọi là Đạo luật Hàng hải thương mại, được Nhà Trắng ban hành vào năm 1920 để thúc đẩy và duy trì ngành hàng hải thương mại của Mỹ. Luật này yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng nội địa phải được chuyên chở bằng tàu do Mỹ đóng và vận hành, qua đó giới hạn đáng kể số lượng tàu chở dầu có thể tham gia vận chuyển nội địa.

Động thái trên là một trong những biện pháp gần đây của Nhà Trắng nhằm ứng phó với việc giá nhiên liệu tăng mạnh vì Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Giới quan sát nhận định, việc cho phép tàu treo cờ nước ngoài vận chuyển hàng hóa giữa các cảng của Mỹ có thể cắt giảm chi phí vận tải và đẩy nhanh tốc độ giao hàng.

Theo hãng tin CNN, giá dầu Brent thế giới đã vượt mốc 110 USD/thùng trong ngày 18/3 sau khi nhiều cơ sở năng lượng ở Trung Đông bị tấn công.