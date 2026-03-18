Tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Tasnim

Hãng tin Tasnim dẫn thông cáo hôm nay (18/3) của quân đội Iran cho hay tàu sân bay Mỹ phải rút lui dưới sức ép của các tên lửa đất đối biển mạnh mẽ.

Trước đó, tờ The Week đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln của Mỹ đã rời vị trí tấn công tiền tuyến để di chuyển ra xa bờ biển Iran hơn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đưa ra quyết định trên do những mối đe dọa gia tăng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, vì các tàu sân bay cần phải rút khỏi tầm bắn trực tiếp của tên lửa đối phương.

Nhóm tác chiến do tàu USS Gerald R. Ford dẫn đầu được yêu cầu di chuyển về phía nam của Biển Đỏ, gần vùng biển ngoài khơi Jeddah, trong khi nhóm tác chiến tàu USS Abraham Lincoln di chuyển đến vùng biển tây nam Oman, gần Salalah.

Theo báo cáo của Defense Security Asia, tàu sân bay Gerald R. Ford hiện đã nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống tên lửa chống hạm do lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen sở hữu. Tương tự, các nhóm hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không thể ngay lập tức tập kích tàu USS Abraham Lincoln do tàu đã di chuyển cách bờ biển Iran 1.100km, từ vị trí trước đó là chưa đến 350km.

"Sự điều chỉnh này thể hiện việc tái phân bổ có kiểm soát các tài sản hải quân của Mỹ, chứ không phải là rút lui vì tầm hoạt động của tàu sân bay vẫn được duy trì trong khi giảm thiểu khả năng bị tổn hại trước vũ khí chống hạm tầm ngắn, sự can thiệp của xuồng cao tốc và các hệ thống tên lửa ven biển có thể đe dọa tàu thuyền", Defense Security Asia bình luận.

Quyết định được đưa ra không lâu sau khi một tàu hộ tống hoạt động cùng nhóm tác chiến Abraham Lincoln gặp sự cố với một chiến hạm của Iran và sau khi Israel thừa nhận kho tên lửa phòng không của nước này đang giảm dần.

Kể từ khi bị Mỹ và Israel tấn công hơn 2 tuần trước, Iran thường xuyên phản kích đáp trả Israel, các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng Vùng Vịnh bằng máy bay không người lái và tên lửa.