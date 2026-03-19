Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/3 đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh nhằm đáp trả Mỹ và Israel.

Trước khi bắt đầu tấn công, Iran đã liệt kê một loạt các cơ sở dầu khí trong khu vực mà nước này gọi là "mục tiêu trực tiếp và hợp pháp", bao gồm nhà máy lọc dầu Samref và khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ảrập Xêút, mỏ khí Al Hosn của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, công ty Mesaieed Holding và Ras Laffan của Qatar.

"Cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt tự nhiên của đối phương sẽ bị đốt cháy và thiêu rụi hoàn toàn trong thời gian sớm nhất. Nhân viên tại các mục tiêu đã nêu cần sơ tán ngay lập tức", IRGC thông báo.

Iran tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh. Ảnh: WANA

Không lâu sau tuyên bố của IRGC, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút thông báo đã đánh chặn 4 máy bay không người lái (UAV) ở thủ đô Riyadh.

Theo Al Jazeera, đợt tấn công của Tehran là hành động đáp trả trực tiếp việc Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng

Theo báo Guardian, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18/3 đã xác nhận việc Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Israel.

"Chúng tôi vô cùng đau lòng trước những vụ sát hại nhắm vào các đồng nghiệp đáng kính, bao gồm các ông Esmail Khatib, Ali Larijani và Aziz Nasirzadeh", ông Pezeshkian cho biết.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã hạ sát ông Khatib trong một đợt không kích ban đêm. Ông Khatib được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tình báo Iran vào năm 2021 và được coi là một trong những nhân vật thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói xung đột Iran sẽ sớm kết thúc

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 18/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khẳng định chiến dịch quân sự của Washington ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Ông Johnson nhấn mạnh chi phí cụ thể cho cuộc xung đột "vẫn đang được thống kê".

"Tổng thống Trump đã nói rằng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc. Tổng tư lệnh của chúng tôi cũng nói như vậy. Hiện chúng tôi mới trải qua khoảng 3 tuần, nhưng các mục tiêu đã hầu như hoàn tất", ông Johnson nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng thừa nhận việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, là nguyên nhân chính khiến hoạt động quân sự ở Trung Đông "chậm lại đôi chút".