“Chúng tôi rất hào hứng khi được thi đấu tại giải đấu cấp CLB quan trọng thứ hai châu Á. Mùa trước, chúng tôi nỗ lực rất nhiều để giành quyền có được trải nghiệm này. Thể Công Viettel quyết giành kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai, bất chấp những vấn đề nghiêm trọng về lực lượng ở thời điểm hiện tại", HLV Popov phát biểu trước trận ra quân tại Cúp C2 châu Á 2026/27.

"Ba ngoại binh rất quan trọng là Amarildo, Lucas và Wesley Nata đều chấn thương. Trong 2 trận gần nhất tại giải quốc nội, chúng tôi còn gặp những chấn thương nghiêm trọng của Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân. Ngoài ra còn có những trường hợp chấn thương dài hạn như đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Văn Khang và Thanh Bình cũng mới trở lại sau chấn thương, chưa sẵn sàng đá chính.

HLV Popov và Phan Tuấn Tài trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: TCVT

Như vậy, chúng tôi mất gần một nửa đội hình, trong đó có nhiều cầu thủ rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng và gần như không thể thay thế. Tuy nhiên, tất cả những cầu thủ còn lại đều sẵn sàng và chúng tôi cố gắng hết sức”, thuyền trưởng Thể Công Viettel chia sẻ về vấn đề chấn thương của đội.

"Tôi thích những trận đấu tại các giải cúp như thế này. Nó hoàn toàn khác giải vô địch quốc gia. Ở đây, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá, vì vậy bạn phải thi đấu thông minh hơn và có tính kỷ luật chiến thuật cao hơn.

Trận sân nhà đầu tiên luôn rất quan trọng và mang tính nền tảng. Vì vậy, với chúng tôi, trận đấu ngày mai là trận quan trọng nhất từ giờ cho tới khi kết thúc vòng bảng. Mỗi khi tham dự một giải đấu quốc tế, trách nhiệm luôn rất lớn bởi bạn không chỉ đại diện cho CLB hay đơn vị chủ quản mà còn đại diện cho cả đất nước”, HLV Popov nhấn mạnh.

"Trên lý thuyết, chúng tôi không phải ứng viên được đánh giá cao và không thể so sánh với Melbourne. Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời bởi tính khó đoán. Không phải lúc nào đội được đánh giá mạnh hơn cũng giành chiến thắng trên sân.

HLV Popov tin rằng Thể Công Viettel sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn về lực lượng. Ảnh: TCVT

Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình. Bất kể cơ hội đó lớn hay nhỏ, toàn đội cố gắng thi đấu thông minh và giành kết quả tốt nhất có thể", HLV Popov nói.

Đến làm khách trên sân Hàng Đẫy tối 16/9, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010.

HLV Giovanni Savarese lên tiếng cho hay: "Juan Mata là một cầu thủ phi thường và trên hết là một con người tuyệt vời. Chúng tôi liên lạc với nhau trong suốt giai đoạn tiền mùa giải khi Mata cân nhắc quyết định của mình. Sự vắng mặt của một cầu thủ như Juan Mata luôn để lại khoảng trống với bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.

'Khoảng trống' Juan Mata để lại cho đội khách là 'tin vui' với HLV Popov: "Về Melbourne Victory, tất cả đều biết chất lượng của bóng đá Australia. Chúng ta hoàn toàn không thể so sánh bóng đá Việt Nam với họ. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng trên sân, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng chiến thắng.

Một điều thuận lợi với chúng tôi ở trận đấu ngày mai là Juan Mata không thi đấu. Tuy nhiên, Melbourne Victory vẫn là một CLB rất, rất lớn, một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng".