Đúng như dự đoán, Thái Lan triệu tập lực lượng mạnh nhất chuẩn bị chi FIFA ASEAN Cup 2026. Ở giải đấu này, đội bóng xứ Chùa vàng cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat đều trở lại. Sự góp mặt của Chanathip Songkrasin chính là điểm nhấn ở danh sách 23 cầu thủ Thái Lan. Ngôi sao từng có nhiều năm thi đấu ở J-League (Nhật Bản) chưa từng thua mỗi khi cùng Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam trong quá khứ (4 trận thắng, 4 hòa).

Chanathip trở lại tuyển Thái Lan.

So với ASEAN Cup 2026, Thái Lan chỉ giữ lại 6 cầu thủ gồm Chaiyapol, Manuel Tom Bihr, Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Seksan Ratree và Teerasak Poeiphimai. Đội bóng xứ chùa Vàng cho thấy quyết tâm cao 'phục thù' tuyển Việt Nam, sau 2 lần thua liên tiếp ở chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026.

Với tuyển Việt Nam, hiện gặp một số khó khăn về lực lượng. Ngoài Duy Mạnh vừa phẫu thuật phải nghỉ thi đấu 6-9 tháng, HLV Kim Sang Sik cũng không thể triệu tập trở lại tiền vệ Doãn Ngọc Tân sau khi dính chấn thương ở trận Thể Công Viettel vs CAHN, tại vòng 2 V-League 2026/27.

Chưa hết, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì rách bắp chân. Đáng lo nhất là trường hợp của Hoàng Đức bị rách cơ háng hiện chưa rõ ngày trở lại. VFF đang làm việc với CLB Ninh Bình về việc phối hợp tập phục hồi.

Hoàng Đức có vai trò rất quan trọng.

HLV Kim Sang Sik cân nhắc tình hình thực tế, đồng thời chờ bộ phận y tế đánh giá, rồi mới đưa quyết định có gọi Hoàng Đức trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam sắp tới hay không.

Trong trường hợp Hoàng Đức không thể lên đội tuyển, hoặc chưa kịp lấy lại phong độ, tuyển Việt Nam gặp tổn thất lớn. Nhưng nếu cầu thủ Ninh Bình hoàn toàn bình phục, cuộc đối đầu giữa anh và ngôi sao Thái Lan Chanathip sẽ rất đáng chờ đợi.