Lịch thi đấu bóng đá Nữ ASIAD 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 15/9
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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15/09 13:30
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U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
|VTV6
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15/09 17:00
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U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
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VTV6
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15/09 17:30
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U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
|VTV6
U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu hơn tại Asiad 20.