Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 15/9

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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

15/09  13:30

U23 Uzbekistan vs U23 Philippines

 VTV6

15/09  17:00

U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

VTV6

15/09  17:30

U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

 VTV6