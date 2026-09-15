Cựu cầu thủ HAGL phản ứng

HLV Anthony Hudson vừa phải hứng chịu không ít chỉ trích tại ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Thái Lan chứng kiến tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Một trong những vấn đề bị chê nhiều nhất là lối chơi của “Voi chiến”, mặc dù HLV Hudson không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất do giải đấu không diễn ra trong lịch FIFA Days.

Chanathip trở lại, nhưng Thái Lan cũng thiếu nhiều trụ cột. Ảnh: Thairath

Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup 2026 nằm trong lịch FIFA Days nên Anthony Hudson đã có thể triệu tập trở lại nhiều trụ cột, nổi bật là Chanathip Songkrasin, Nicholas Mickelson và Supachok Sarachat.

Dù vậy, Thái Lan vẫn thiếu một số cầu thủ quan trọng như Theerathon Bunmathan, Benjamin Davis, cũng như Suphanat Mueanta - người vừa dính chấn thương.

Theo Datsakorn Thonglao, trước FIFA ASEAN Cup 2026, cả Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lẫn HLV Hudson cần công bố rõ mục tiêu của đội tuyển.

Thonglao đặt câu hỏi: đây là giải đấu để thử nghiệm đội hình, xây dựng những cầu thủ mới, hay Thái Lan thực sự đặt mục tiêu vô địch nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ?

Nếu mục tiêu là chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, Thonglao cho rằng tương lai của ông Hudson trên cương vị HLV trưởng tuyển Thái Lan cũng phải được đánh giá trực tiếp bằng thành tích.

“Mọi HLV đều được quyết định bởi thành tích. Nếu ở giải đấu này ông không làm tốt, thì mọi chuyện cũng phải được giải quyết dựa trên kết quả đạt được”, cựu tiền vệ HAGL nói.

“Nếu thành tích không tốt mà ông vẫn tiếp tục tại vị thì cũng được thôi. Nhưng vấn đề là ông có chịu nổi sức ép hay không? Bất kể là HLV hay cầu thủ, tất cả đều được đánh giá bằng thành tích. Làm tốt thì đi tiếp. Làm không tốt thì phải chịu trách nhiệm”.

Người hâm mộ đặt câu hỏi

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đặt câu hỏi về cách lựa chọn nhân sự của HLV Hudson, cho rằng nhiều quyết định rất khó hiểu.

Ông triệu tập những cầu thủ vừa bình phục chấn thương hoặc đang ngồi dự bị, thiếu thời gian thi đấu để dự FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi lại bỏ qua một số cầu thủ đang có phong độ cao tại CLB.

HLV Hudson chịu nhiều chỉ trích. Ảnh: Thairath

Trường hợp khiến người hâm mộ đặc biệt yêu cầu một lời giải thích là Benjamin James Davis. Davis đang thể hiện phong độ rất cao tại Thai League 1, đá chính và ghi bàn trong cả 2 trận đầu mùa, cùng 1 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, Davis bị gạch tên khỏi đội tuyển. Cầu thủ kỳ cựu Theerathon Bunmathan cũng không xuất hiện trong danh sách.

Ngược lại, một số cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Iklas Sanron, hay những người chưa thi đấu phút nào tại Thai League 1 mùa 2026/27 trong hai vòng đầu tiên, lại được Hudson triệu tập - như Manuel Tom Bihr và Anan Yodsangwal.

Những ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội cho rằng tiêu chí tuyển chọn cầu thủ của HLV người Anh dường như đi ngược nguyên tắc ưu tiên những người có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại.