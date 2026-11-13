Nguyễn Trung Hiếu, cựu sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, vừa làm game chữa ngọng l, n “gây sốt” với hơn 150.000 người chơi chỉ sau 2 ngày.

Biến lỗi phát âm l, n thành thử thách trong trò chơi

Những ngày qua, game “Nón lá” đang thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Ra mắt vào 9/11, trò chơi có cách thức sử dụng đơn giản. Người chơi điều khiển một chiếc nón lá vượt qua các chướng ngại vật. Tuy nhiên, để hoàn thành thử thách, bên cạnh thao tác bàn phím, họ còn phải phát âm chính xác những cụm từ chứa hai phụ âm l, n như “nắng lên”, “lúa nếp”, “nổi nóng”...

Thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng khiến không ít người lúng túng khi liên tiếp phải đọc những cụm từ dễ nhầm lẫn. Chỉ cần phát âm sai, chiếc nón lá có thể va vào chướng ngại vật và trò chơi kết thúc.

“Nón lá” được lấy cảm hứng từ trò chơi khủng long trên trình duyệt Google Chrome khi mất kết nối Internet. Ảnh chụp màn hình.

Tác giả của trò chơi là Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2001), cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Hiếu cho biết ý tưởng làm “Nón lá” xuất hiện khá tình cờ khi anh đang lập trình một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Trung.

Trong quá trình phát triển ứng dụng, Hiếu muốn tìm hiểu liệu có thể bổ sung tính năng luyện phát âm hay không. Để làm được điều này, Hiếu cần nghiên cứu khả năng nhận diện giọng nói của người Việt ở các vùng miền khác nhau, đặc biệt là những trường hợp phát âm chưa chuẩn.

“Mình muốn thử làm một phần mềm nhận diện giọng nói để xem công nghệ có thể phát hiện lỗi phát âm, nhất là lỗi lẫn lộn l và n, đến đâu. Nhưng nếu chỉ làm một phần mềm kiểm tra sẽ hơi nhàm chán, vì thế mình muốn biến nó thành một trò chơi để mọi người cùng trải nghiệm, sau đó góp ý về khả năng nhận diện giọng nói”, Hiếu chia sẻ.

Nguyễn Trung Hiếu, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

“Nón lá” được lấy cảm hứng từ trò chơi khủng long trên trình duyệt Google Chrome khi mất kết nối Internet. Từ ý tưởng này, Hiếu phát triển thành một trò chơi xoay quanh thử thách phát âm đúng.

Thay vì trực tiếp viết từng dòng mã nguồn, anh chủ yếu đưa ra yêu cầu, giao phần lớn công việc lập trình cho AI, sau đó điều chỉnh tính năng và kiểm thử sản phẩm. Phiên bản đầu tiên của trò chơi hoàn thành chỉ trong một ngày.

Sau khi chia sẻ trò chơi lên mạng xã hội, Hiếu không ngờ số người tham gia tăng vọt, vượt xa dự tính ban đầu. Theo thống kê, chỉ sau 2 ngày, “Nón lá” đã thu hút hơn 150.000 người chơi.

“Game được lan tỏa có thể vì sử dụng cơ chế tương tác bằng giọng nói mà nhiều game khác không dùng. Ngoài ra, game đơn giản nên ai cũng có thể tiếp cận”, Hiếu nói

Những phản hồi của người chơi cũng giúp Hiếu có thêm dữ liệu và kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện ứng dụng học tiếng Trung mà anh đang phát triển.

Sinh viên kinh tế “rẽ hướng” sang công nghệ thông tin

Trung Hiếu vốn là cựu học sinh chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiếu trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương.

Trong quá trình học đại học, ở một số môn, nam sinh được tiếp cận với việc phân tích dữ liệu. Sau đó, anh bắt đầu mày mò học lập trình và ứng dụng AI. Càng nghiên cứu sâu, Hiếu nhận ra đây là lĩnh vực mình muốn theo đuổi.

Năm cuối đại học, Hiếu thử thực hiện một nghiên cứu dữ liệu về những họ, tên và quê quán phổ biến của các bác sĩ tại Việt Nam. Sau khi đăng tải kết quả lên một số trang mạng, bài viết bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Đây cũng là cơ duyên đưa anh đến với công việc phân tích dữ liệu tại một ngân hàng lớn vào tháng 2/2024, sau khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Ngoại thương.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, cách đây 4 tháng, Hiếu quyết định nghỉ việc để tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ.

Một trong những dự án Hiếu dành nhiều tâm huyết là ứng dụng hỗ trợ học tiếng Trung.

Từng đạt 8.0 IELTS, Hiếu cho rằng người học có thể chủ động trau dồi ngoại ngữ thông qua các công cụ hỗ trợ, thay vì học ở trung tâm đắt đỏ. Với các ngôn ngữ khác như tiếng Trung, Hiếu cũng muốn xây dựng ứng dụng để nhiều người có thể tiếp cận và học ngoại ngữ theo lộ trình, nhu cầu riêng.

Sau hiệu ứng bất ngờ từ “Nón lá”, Hiếu tiếp tục nảy ra ý tưởng phát triển một phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản có chất lượng cao, hướng tới khả năng nhận diện chính xác giọng nói ở nhiều vùng miền khác nhau tại Việt Nam.