Ngày 18/10, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - làm việc tại trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết, tại đây các bác sĩ vừa tiếp nhận trường hợp đột quỵ với dấu hiệu đặc biệt.

Chiều muộn 17/10, bà T.T.X.L (79 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) được đưa vào cấp cứu. Bàn tay trái của bệnh nhân có những biểu hiện bất thường - tự cào cấu, bóp cổ mình, kéo chăn, áo. Bà L. hoảng sợ nói rằng “đây không phải tay của tôi”. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Bác sĩ Tuệ cho biết nguyên nhân của tình trạng trên là nhồi máu vùng thùy trán phải, làm đứt mối liên hệ điều khiển vận động có ý thức.

Một ca cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Đây là rối loạn thần kinh hiếm gặp, gọi là “hội chứng bàn tay ngoài hành tinh”, tay vẫn khỏe, cảm giác được, nhưng không còn “nghe lời” não nữa. Khi đó, người bệnh không thể điều chỉnh chân tay, có thể dẫn tới trầm cảm, sợ hãi trong hoang tưởng, gây hại sức khỏe tinh thần.

Hội chứng bàn tay người ngoài hành tinh có thể gây thương tích khi người bệnh cầm những đồ vật không nên chạm vào như chảo nóng hoặc lưỡi dao sắc. Người mắc hội chứng này cũng có thể tự làm bản thân bị thương như tát hoặc đấm.

Sau khi được điều trị và kiểm soát tốt sinh hiệu, tình trạng của nữ bệnh nhân dần ổn định và cải thiện hơn.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tuệ khuyến cáo nếu bạn hoặc người thân bỗng có tay hoặc chân cử động bất thường, yếu, tê, nói đớ, méo miệng, nhìn mờ thoáng qua hãy đến bệnh viện có khả năng cấp cứu đột quỵ.

Đột quỵ có hai dạng chính:

- Nhồi máu não (đột quỵ thiếu máu cục bộ): Xảy ra khi mạch máu trong não bị tắc nghẽn, ngăn máu và oxy đến nuôi tế bào não.

- Xuất huyết não: Xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, dẫn đến chảy máu bên trong não.

Các dấu hiệu nhận biết đột quỵ như đột ngột yếu hoặc tê liệt, đặc biệt ở một nửa bên người; khó nói hoặc khó hiểu lời nói; mất thăng bằng, chóng mặt, không thể đứng vững; đau đầu dữ dội; thị lực giảm sút đột ngột.

Cách sơ cấp cứu khi gặp trường hợp đột quỵ

1. Gọi cấp cứu ngay lập tức: Đột quỵ là tình trạng khẩn cấp về y tế, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đơn vị cấp cứu gần nhất ngay khi phát hiện triệu chứng.

2. Giữ bệnh nhân ở tư thế an toàn: Đặt bệnh nhân nằm nghiêng nếu họ bất tỉnh, tránh hít phải dịch nôn ói. Đầu nên giữ cao nhẹ để giảm áp lực lên não.

3. Theo dõi nhịp thở: Nếu bệnh nhân khó thở, cần giữ thông thoáng đường thở. Trong trường hợp ngừng thở, cần tiến hành ép tim thổi ngạt ngay (CPR).

4. Không cho bệnh nhân ăn uống: Tránh cho uống nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào vì bệnh nhân có thể bị sặc vào phổi.

5. Không cắt lể, giác hơi, trích máu vì làm mất thời gian vàng điều trị đột quỵ mà còn gây nguy hiểm cho người bệnh.

