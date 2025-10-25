Nam thanh niên 21 tuổi (xã Tân Sơn, Phú Thọ) vào cấp cứu tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên trái.

Tại Trung tâm Đột quỵ, bệnh nhân được chụp phim cắt lớp mạch máu não cấp cứu và được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa phải, chỉ định can thiệp mạch lấy huyết khối. 30 phút sau khi vào viện, bệnh nhân được can thiệp mạch não tái thông hoàn toàn.

Sau đó, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hết liệt và ra viện.

Các bác sĩ cho rằng, tiêu sợi huyết và can thiệp mạch não lấy huyết khối cơ học trong “giờ vàng”, giúp cứu sống bệnh nhân và phục hồi hoàn toàn.

Một ca can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp nào. Không chỉ người cao tuổi, ngay cả người trẻ cũng có nguy cơ. Mỗi chúng ta cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh.

Các bác sĩ tại Trung tâm Đột quỵ khuyến cáo, đột quỵ thường xảy ra đột ngột, bao gồm các dấu hiệu và triệu chứng sau đây:

Khó đi lại: Do mất cân bằng, yếu ớt hoặc chóng mặt.

Khó giao tiếp: Người bệnh có thể không hiểu những gì người khác đang nói hoặc ngược lại - mất khả năng phát âm.

Mất phối hợp ở một bên của cơ thể: Yếu tay chân làm người bị đột quỵ không thể thực hiện một hành động thông thường hằng ngày vẫn làm được.

Rối loạn thị lực: Giảm hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.

Đau đầu dữ dội: Nếu đau đầu xuất hiện đột ngột, nặng hoặc có liên quan đến ói mửa hoặc giảm ý thức thì có thể nghĩ tới đột quỵ.

Co giật: Đột quỵ là nguyên nhân phổ biến nhất của các cơn co giật đột nhiên xuất hiện ở người trên 50 tuổi không có tiền sử co giật trước đó.

Khi đó, người thân nên gọi xe cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu bản thân không gọi xe cấp cứu, hãy tìm kiếm sự trợ giúp càng sớm càng tốt. Không cho người bệnh ăn uống hay sử dụng bất cứ loại thuốc nào.

Video hướng dẫn nhận biết và sơ cứu đột qụy. Nguồn: Hội Đột quỵ Hà Nội.

