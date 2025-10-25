PGS.TS Mai Duy Tôn (49 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) và Chủ tịch Hội Đột quỵ Hà Nội, là ứng viên chức danh giáo sư năm 2025. Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đột quỵ, ông được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, góp phần đưa chuyên ngành đột quỵ nước nhà đạt tầm khu vực.

Duyên với chuyên ngành đột quỵ

Năm 2007, khi làm việc tại Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Tôn được cử đi học tập tại Bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ). Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của y học thế giới, ông quyết định chọn lĩnh vực đột quỵ - một chuyên ngành có tiềm năng mang lại sự thay đổi lớn cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Trở về nước, ông đề xuất lãnh đạo Khoa Cấp cứu A9 nghiên cứu chuyên sâu về đột quỵ. Năm 2009, kỹ thuật tiêu huyết khối bắt đầu được áp dụng, mang lại kết quả ngoạn mục. Nhiều bệnh nhân đột quỵ cấp được điều trị kịp thời trong “giờ vàng” đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau 1 giờ dùng thuốc, có thể nói năng, sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 2-3 ngày.

Bác sĩ Tôn khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVBM.

Năm 2009, bác sĩ Tôn bắt đầu nghiên cứu sinh về đột quỵ và đến năm 2014, ông nhận học bổng thạc sĩ của Hội Đột quỵ châu Âu tại Áo. Tại đây, ông tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới. Đơn vị Đột quỵ thuộc Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) được thành lập, tập trung điều trị bệnh nhân đột quỵ cấp và triển khai các kỹ thuật tiên tiến.

PGS Mai Duy Tôn có bề dày thành tựu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Ông đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (2 chính, 2 phụ) và đang hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh (3 chính, 4 phụ).

Ông hoàn thành 14 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, bao gồm 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 1 đề tài cấp Bộ/Thành phố và 12 đề tài cấp cơ sở (9 đề tài sau khi đạt PGS). Ông đã công bố 178 bài báo, trong đó 52 bài trên các tạp chí quốc tế (19 bài là tác giả chính, gồm 13 bài tác giả đầu tiên và 6 bài tác giả liên hệ) và 126 bài trên các tạp chí chuyên ngành Việt Nam. Bác sĩ Tôn cũng là tác giả 8 cuốn sách, gồm 2 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 3 sách tham khảo.

PGS Tôn được vinh danh là một trong những cá nhân xuất sắc trong chuyên ngành đột quỵ của y học Việt Nam. Ảnh: BVBM.

Trước đây, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn ở bệnh nhân đột quỵ chỉ đạt 25%, với 25% tử vong và 50% để lại di chứng tàn phế. Nhờ áp dụng kỹ thuật tái tưới máu trong “giờ vàng”, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn đạt 50-70%. Những bệnh nhân đến muộn cũng được hưởng lợi từ các phương pháp điều trị chuyên sâu, kết hợp hồi sức và phục hồi chức năng sớm, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng.

Ngày 9/11/2020, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai chính thức ra đời trên cơ sở Đơn vị Đột quỵ. Đến nay, Trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân đột quỵ miền Bắc, bao gồm cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Các kỹ thuật tiên tiến được phối hợp triển khai, mang lại kết quả điều trị tối ưu.

Đóng góp cho cộng đồng và đào tạo

PGS Tôn không chỉ dừng lại ở nghiên cứu và điều trị mà còn tích cực hỗ trợ phát triển các đơn vị đột quỵ tại các trung tâm y tế tuyến huyện, như Trung tâm Y tế Văn Yên, Yên Bái. Điều này giúp bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận điều trị kịp thời, tránh mất “giờ vàng” khi chuyển tuyến.

Năm 2022, ông được Hội Đột quỵ thế giới vinh danh là một trong những cá nhân xuất sắc vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ tại Việt Nam và trên thế giới.

Tháng 7/2025, bác sĩ Tôn vinh dự nhận giải thưởng "Spirit of Excellence Award" từ WSO. Đây là giải thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp cho chuyên ngành đột quỵ của các nước. Từ những đóng góp của PGS Tôn, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu từ WSO.

