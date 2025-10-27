Ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, vừa xử trí thành công trường hợp trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 4/10, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi là bé Y Mun (5 ngày tuổi) trú tại bản A Ky, xã Thượng Trạch bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ cho biết, gia đình cháu là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết, điều kiện gia đình rất khó khăn, cháu được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Sau khi ra đời, cháu được người nhà cắt rốn bằng liềm (một dụng cụ làm nông nghiệp không đảm bảo vô khuẩn) khiến vùng bìu của cháu bị tổn thương, người nhà còn tự khâu lại vết thương bằng kim chỉ, rồi cho cháu ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau 28 ngày điều trị tích cực, Y Mun đã hồi phục tốt và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau vài ngày, cháu xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao và bụng chướng nên được gia đình đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán, trẻ bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh.

Cháu đã được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, Y Mun đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo bác sỹ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, việc cắt rốn cho trẻ cần được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo… có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa.

“Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong”, Bác sỹ Hân nói.

Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế còn hạn chế. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.