Ngày 9/9, bệnh nhi N.T.Đ. (13 tháng tuổi, phường Vân Phú) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng quấy khóc ưỡn người, không ăn uống được.

Kết quả X-quang ổ bụng của trẻ phát hiện 6 dị vật hình tròn, kích thước khoảng 9x8mm. Qua khai thác, gia đình xác định con có thể đã nuốt phải những viên sỏi nhỏ tại trường. Bệnh nhi được chỉ định thực hiện thụt để hỗ trợ đưa dị vật ra ngoài.

Hình ảnh 6 viên sỏi trong bụng bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Ngày 11/9, bé Đ.G.H. (19 tháng tuổi, xã Vạn Xuân) cũng được đưa đến bệnh viện trên sau khi nuốt một vật giống đầu bu-lông khi đang chơi tại nhà. Hình ảnh trên phim chụp X-quang phát hiện dị vật bờ tù tại vị trí ngang mức bờ trái thân đốt sống L5. Các bác sĩ chỉ định thụt cho trẻ và tiếp tục theo dõi.

Ngày 14/9, bé N.G.H. (35 tháng tuổi, trú tại xã Thượng Long) vào viện khi nuốt phải bộ phận của một món đồ chơi ở nhà. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật kim loại có bờ sắc (giống hình cái búa) nằm trong thực quản.

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có thói quen cầm, nắm và đưa đồ vật vào miệng nên nguy cơ nuốt dị vật luôn hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn các bé bắt đầu khám phá môi trường xung quanh. Dị vật có thể là chi tiết đồ chơi, viên sỏi, đồng xu, linh kiện nhỏ hoặc các vật dụng trong gia đình.

Một bệnh nhi nuốt dị vật được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC

Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại dị vật, kích thước và vị trí mắc. Đặc biệt, pin cúc áo, nam châm và dị vật sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa và cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện hoặc nghi ngờ con nuốt dị vật, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời; Không tự móc họng trẻ, không sử dụng các biện pháp dân gian để đẩy dị vật xuống bởi hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.