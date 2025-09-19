Ngày 19/9, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, người bệnh là thiếu niên Đ.Q.A (16 tuổi, quê Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp tụt 70/40mmHg, da niêm mạc nhợt, bụng chướng có vết bầm tím vùng hạ sườn phải.
Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín, sốc mất máu nghi do vỡ tạng đặc. Ê-kíp đã nhanh chóng hồi sức, siêu âm cấp cứu tại giường và phát hiện A. có nhiều dịch trong ổ bụng, hình ảnh vỡ gan. Người bệnh được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Thụ - Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp trực tiếp phẫu thuật cho A. cho biết, khi tiến hành mở ổ bụng của người bệnh có rất nhiều máu, khoảng 2.500 ml máu cục và máu loãng, nửa gan phải bị dập nát, nhiều đường vỡ đi khắp mặt và nhu mô gan. Trong đó, 1 đường vỡ gây rách tĩnh mạch cửa phải (là một mạch máu rất lớn của gan) khiến máu chảy ồ ạt vào ổ bụng.
Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng cầm máu gan bằng các thủ thuật chuyên khoa sâu và khâu lại mạch máu, nhu mô gan cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 3 tiếng, sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.