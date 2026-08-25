Chiều tối 25/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo Báo cáo hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực, vận động nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khó khăn, xây dựng và sửa chữa nhà ở, trao quà, học bổng, phương tiện sinh kế; khuyến khích hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục là lực lượng gương mẫu trong cộng đồng; tham gia hoạt động nhân đạo và chăm lo người yếu thế; là cầu nối quý báu giữa các thế hệ.

Sự gắn kết giữa Hội với tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các cơ sở giáo dục giúp truyền ngọn lửa lý tưởng bằng những câu chuyện thật, con người thật, việc làm thật; kết hợp sức trẻ và khát vọng đổi mới với bản lĩnh, kinh nghiệm và chiều sâu lịch sử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu phát biểu ôn lại chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào; khẳng định trách nhiệm tiếp tục phát huy nguồn lực tinh thần đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của Thanh niên xung phong Việt Nam; đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cho thấy một lực lượng tuy tuổi cao nhưng ý chí, trách nhiệm và tình đồng đội không hề giảm sút.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động bày tỏ, bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển, vai trò của cựu Thanh niên xung phong không khép lại cùng với chiến tranh.

Trong bối cảnh mới, vai trò ấy được tiếp nối bằng những hình thức mới, phù hợp với tuổi tác, sức khỏe, điều kiện sống và yêu cầu phát triển của đất nước. Nếu trong chiến tranh, Thanh niên xung phong mở đường cho các đoàn quân tiến ra phía trước, thì hôm nay, mỗi cựu Thanh niên xung phong tiếp tục góp phần mở đường trong nhận thức, giữ gìn truyền thống, trong nếp sống, trong tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân để con cháu vững bước đi lên.

Nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã vạch ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V thảo luận sâu sắc, dân chủ, trách nhiệm; đánh giá đúng kết quả, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế; lựa chọn được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của cựu Thanh niên xung phong.

Mọi hoạt động phải xuất phát từ hội viên, hướng về cơ sở, thiết thực, công khai và hiệu quả; quan tâm những đồng chí tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tổ chức Hội phải thật sự gần hội viên, hiểu hội viên và có mặt kịp thời khi hội viên cần.

Công tác giáo dục truyền thống cần làm tốt hơn nữa, xem đây là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có của Hội; chủ động sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hồi ký, hình ảnh, hiện vật; phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hành trình về nguồn và hoạt động trải nghiệm có chiều sâu. Việc kể lại lịch sử phải chân thực, giản dị, giàu sức thuyết phục và phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của thanh thiếu niên trong môi trường số.

Các hội viên phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; tùy điều kiện sức khỏe và khả năng, tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường; ứng phó thiên tai; chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo; khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; tổ chức hoạt động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và nhu cầu hội viên; nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện để cựu Thanh niên xung phong đóng góp phù hợp, thiết thực.

Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, phẩm chất Thanh niên xung phong luôn luôn mới. Tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay; ý chí mở đường năm xưa cần được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới; nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên; giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau; giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo TTXVN