Sáng 23/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan và TP Hà Nội tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng

Hội nghị tri ân có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết ngay từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn ngày 27/7 hằng năm làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Gần 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng càng được đặc biệt quan tâm, xã hội hóa sâu rộng.

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của các anh hùng liệt sĩ, thương binh sẽ sống mãi với non sông Việt Nam

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm.

Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình.

Tại hội nghị tri ân, đại biểu đã được gặp nhiều tấm gương tiêu biểu, nghe nhiều câu chuyện rất xúc động về sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục của các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ trên nhiều lĩnh vực

Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta “nở hoa độc lập, kết trái tự do”.

Trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng chia sẻ, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát...

Thủ tướng nhấn mạnh, những người đang sống trong hòa bình phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đến nay, với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân; phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ vật của liệt sĩ tới các gia đình

Thủ tướng chỉ rõ bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh đầy vinh quang.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tặng quà tri ân gia đình những người có công

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc cung cấp tài liệu, hiện vật, thông tin quý giá giúp xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ công tác chăm lo người có công với cách mạng, tham gia ủng hộ phong trào.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước" - Thủ tướng khẳng định.