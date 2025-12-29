Theo Nghị định, đối tượng được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng gồm có 2 nhóm.

Thứ nhất, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Thứ hai, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017 của Chính phủ, quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Thanh niên xung phong được nâng mức trợ cấp. Ảnh: VOV

Nghị định 344 quy định, mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức trợ cấp mới được áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Đối với trường hợp thanh niên xung phong thuộc diện điều chỉnh đã từ trần từ ngày 1/7/2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo nghị định này, người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp, tính từ ngày 1/7/2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Nghị định số 344 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026. Kể từ thời điểm này, Quyết định số 29/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, cùng với mức trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2017 của Chính phủ, chính thức hết hiệu lực thi hành.