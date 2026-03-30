Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có đại diện các cơ quan, công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị trực thuộc gồm Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8…

Có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” 200.000 USD từ Công ty Hoàng Dân

Trong vụ án, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc phạm 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty Hoàng Dân là đơn vị trúng thầu và thi công nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) làm chủ đầu tư. Ảnh dẫn giải các bị cáo đến toà sáng 30/3

Theo cáo buộc, với vai trò là Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận của ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) hơn 4,5 tỷ đồng để chỉ đạo ông Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng. Ảnh dẫn giải các bị cáo đến toà sáng 30/3