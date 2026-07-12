Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 31 bị can về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong số này, CQĐT đề nghị truy tố ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS); ông Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS; cùng các cựu thành viên HĐQT VNS gồm Đặng Thúc Kháng, Nguyên Minh Xuân và Lê Phú Hưng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Bùi Thanh Bình, nguyên Trợ lý HĐQT, nguyên Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về ba tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, VNS là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Sau khi cổ phần hóa năm 2011, Nhà nước vẫn nắm giữ 93,93% vốn điều lệ thông qua Bộ Công Thương. Đến năm 2019, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn này được chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). VNS là một trong các cổ đông góp vốn tại VTM.

CQĐT xác định trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành dự án tại VTM, một số cá nhân đã lợi dụng chủ trương hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc, chính sách xuất khẩu khoáng sản và những sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với ông Mai Văn Tinh, CQĐT cho rằng bị can biết giá gói thầu EPC 160 triệu USD không có cơ sở, trong khi hồ sơ chào giá của các nhà thầu khác mà VNS và VTM thu thập chỉ khoảng 140 triệu USD.

Tuy nhiên, ông Tinh vẫn chấp thuận giải trình nội bộ của VNS, ký nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm hợp thức hóa giá gói thầu EPC đã thống nhất trước với nhà thầu. Theo CQĐT, hành vi này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 234 tỷ đồng.

Nhận hối lộ tiền tỷ

Theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc VTM, ông Bùi Thanh Bình đã thỏa thuận và nhận tổng cộng 18,4 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, và Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên, để tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp cung cấp than cốc cho VTM.

CQĐT xác định, từ năm 2018 đến hết tháng 1/2020, ông Bình nhận 11 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Bình và 7,4 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Tốt. Sau đó, ông chỉ đạo Bùi Sỹ Ngọc và Đỗ Xuân Thành, đều là cựu Trưởng phòng Vật tư VTM, tạo điều kiện để Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên ký các hợp đồng cung cấp than cốc cho VTM.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Bùi Thanh Bình cấu thành tội Nhận hối lộ.

Đối với Nguyễn Văn Bình, CQĐT xác định bị can đã đưa 11 tỷ đồng để Công ty Việt Phát được ký 9 hợp đồng cung cấp than cốc cho VTM.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Tốt bị cáo buộc đưa 7,4 tỷ đồng để Công ty Trung Thành Thái Nguyên được ký 6 hợp đồng cung cấp than cốc cho VTM.

Theo CQĐT, hành vi của Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Xuân Tốt có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ.