Theo hãng tin Anadolu, vụ tập kích diễn ra hôm 26/5 khi quân đội Israel tiếp tục chật vật đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công như vậy.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin UAV đang trở thành mối lo ngày càng lớn đối với các quan chức Israel. Gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả UAV là “hiểm họa đáng kể” và kêu gọi quân đội tìm ra giải pháp.

Nhóm vũ trang Hezbollah sở hữu một số UAV, gồm cả loại UAV Pelican có khả năng tàng hình trước radar, khiến chúng rất khó bị phát hiện.

Quân đội Israel hiện đã chuyển sang các nhà cung cấp ở một số quốc gia châu Âu nhằm đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống bảo vệ và thiết bị cho binh lính đang làm nhiệm vụ tại Lebanon và dọc theo đường phân ranh đối đầu gần biên giới Lebanon.

Quân đội Israel hôm 26/5 đã tăng cường các hoạt động ở nam Lebanon nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ UAV mang chất nổ. Tuy nhiên, cư dân tại các khu định cư phía bắc Israel, giáp biên giới Lebanon cho biết hoạt động trên còn hạn chế và tình hình an ninh không thay đổi.

Để đối phó với mối đe dọa, quân đội Israel đã triển khai hơn 250.000m2 lưới bảo vệ và bắt đầu mua thêm 280.000m2 lưới nữa. Ngoài ra, bộ phận công nghệ của họ cũng đang nghiên cứu các giải pháp mới để chống lại UAV. Dù vậy, các quan chức an ninh Israel thừa nhận hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế và đến nay chưa có giải pháp cuối cùng nào được đưa ra.

Theo các số liệu chính thức, kể từ ngày 2/3, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mở rộng vào Lebanon, khiến gần 3.200 người thiệt mạng, hơn 9.600 người bị thương và hơn 1,6 triệu người phải đi sơ tán.

Quân đội Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 17/4 và sau đó được gia hạn đến đầu tháng 7.