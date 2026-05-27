Theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Trump ngày 26/5 đã có cuộc kiểm tra y tế định kỳ tại Trung tâm Y tế Walter Reed. Đây là lần thứ 3 lãnh đạo Nhà Trắng tới Walter Reed trong vòng 13 tháng qua, giữa lúc dư luận Mỹ có nhiều nghi ngại về tình trạng thể chất của ông.

"Mọi thứ đều hoàn hảo", ông Trump thông báo sau khi trở về từ Trung tâm Y tế Walter Reed.

Giới quan sát cho rằng đợt khám sức khỏe mới nhất là cách Tổng thống Trump đập tan những hoài nghi của công chúng về các vấn đề sức khỏe của ông thời gian qua. Trong những tuần gần đây, các hình ảnh cho thấy vùng cổ nổi ban đỏ, mắt cá chân sưng và bàn tay bầm tím của ông Trump tiếp tục làm dấy lên nhiều nghi ngại, nhất là khi nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị bước sang tuổi 80.

Theo Nhà Trắng, các vết bầm trên tay ông Trump là do aspirin, loại thuốc ông sử dụng trong chế độ chăm sóc sức khỏe tim mạch "tiêu chuẩn", còn tình trạng sưng chân là do một vấn đề tĩnh mạch phổ biến.

Cùng ngày 26/5, Tổng thống Trump đã xác nhận việc rời cuộc họp nội các từ Trại David về Nhà Trắng vì thời tiết xấu. Toàn bộ thành viên nội các Mỹ được cho sẽ tham dự, bao gồm cả Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard, người đã thông báo sẽ rời vị trí trong thời gian tới.

"Cuộc họp sẽ nêu ra những thành tựu của chính quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chiến dịch chống gian lận liên bang và các diễn biến đối ngoại quan trọng. Tuy vậy, trọng tâm của cuộc họp vẫn là về Iran", một quan chức Mỹ tiết lộ.