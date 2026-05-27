Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: DPA

Các nhà phân tích nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chịu áp lực chưa từng có. Một số quốc gia châu Âu lo ngại rằng Washington có thể rút lui hoàn toàn.

Tạp chí Der Spiegel và hãng tin TASS ngày 26/5 dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Mỹ có kế hoạch giảm bớt các cam kết theo Mô hình Lực lượng NATO, vốn được dùng để lập kế hoạch, triển khai và quản lý lực lượng liên minh. Nước này kỳ vọng các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu sẽ tự bù đắp những khoảng trống đó. Việc cắt giảm được cho liên quan đến máy bay chiến đấu, tàu chiến, máy bay không người lái (UAV) và máy bay tiếp nhiên liệu.

Der Spiegel lưu ý Mỹ đang tìm cách phân bổ lại gánh nặng trong NATO. Ông Velez-Green đã trình bày các con số cụ thể mặc dù cả chính phủ Đức lẫn cơ quan báo chí của NATO đều chưa công khai thông tin này.

Washington được cho có kế hoạch cắt giảm 1/3 số máy bay chiến đấu phân bổ cho NATO, đồng thời giảm số lượng máy bay ném bom chiến lược và tàu khu trục dành cho các hoạt động của liên minh. Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch ngừng cung cấp tàu ngầm cho các nhiệm vụ của NATO.

Theo những thay đổi này, các nước châu Âu sẽ buộc phải tự trang bị UAV trinh sát, trong khi Mỹ có kế hoạch giảm đáng kể việc cung cấp các mẫu UAV có vũ trang.

Đại diện Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, những nước nhanh chóng tăng mức đóng góp cho NATO. Washington dự kiến ​​sẽ nhận được các đề xuất từ ​​các nước châu Âu vào đầu tháng 6.

Một phát ngôn viên của NATO nói với Spiegel rằng các nước trong khối đã "phụ thuộc quá mức" vào Mỹ trong việc lập kế hoạch lực lượng của liên minh và với việc châu Âu và Canada đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, trách nhiệm quân sự trong liên minh có thể được cơ cấu lại.