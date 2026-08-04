Theo báo Guardian, trang tin tức Evropeiska Pravda trích dẫn lời ông Zaluzhnyi phát biểu trong một cuộc họp của các đại sứ Ukraine hôm 3/8: "Tôi biết rất rõ về NATO. Trong khoảng 12 năm, cá nhân tôi đã làm việc để đảm bảo rằng chúng ta đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO và hàng năm tôi đều nghe những câu chuyện về việc chúng ta sẽ gia nhập NATO như thế nào, vào bất kỳ ngày nào. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự gia nhập (NATO)”.

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Chatham House

Ông Zaluzhnyi tin với trình độ phát triển hiện tại của các lực lượng vũ trang Ukraine, nước này “không thể gia nhập một tổ chức do các học thuyết của Thế chiến II dẫn dắt". Theo cựu tổng tư lệnh Ukraine, Kiev cần công nghệ "đã được sử dụng ở các quốc gia thành viên NATO, bao gồm phòng thủ tên lửa, năng lực không gian,...”.

Phát biểu trên của ông Zaluzhnyi đang thu hút đông đảo sự chú ý. Ông bị cách chức chỉ huy hàng đầu của Ukraine vào tháng 2/2024 do những bất đồng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc tiến hành cuộc xung đột với Nga. Đến tháng 4/2024, ông Zaluzhnyi được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Anh.

Hiến pháp Ukraine đã ghi rõ mục tiêu chiến lược của đất nước là trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nước này thừa nhận họ hiện sẽ không được tất cả các nước thành viên NATO chào đón.

Nga lâu nay vẫn cực lực phản đối việc NATO kết nạp Ukraine.