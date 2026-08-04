Theo đài RT, các lực lượng Ukraine ngày 25/7 đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu hàng của Iran bị Kiev cáo buộc đang vận chuyển thiết bị quân sự đến Nga, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Tuy nhiên, Iran khẳng định con tàu nói trên đang chở hàng dân sự và lên án vụ tấn công là “hành động gây hấn”.

Binh sĩ Iran tham gia một cuộc diễu binh. Ảnh: MERH News Agency

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Thiếu tướng Mohsen Rezaee thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/8 tiết lộ, Tehran đã chọn các mục tiêu ở Ukraine để tấn công trả đũa. “Chúng tôi đã lên kế hoạch tấn công 3 địa điểm thuộc Ukraine, nhưng đã hủy bỏ tấn công sau lời xin lỗi của Kiev”, ông Rezaee, người cũng đang là cố vấn cấp cao cho Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, nói.

Theo hãng tin Fars, Kiev giải thích rằng họ tấn công tàu hàng do nhầm lẫn và Tehran đã quyết định điều tra cáo buộc này. “Ngay cả khi đó là một sai lầm thì vẫn sẽ có hậu quả”, ông Rezaee nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga đã đảm bảo với ông trong một cuộc điện đàm rằng vụ tập kích con tàu ở Biển Caspi “là ngoài ý muốn và Kiev không tìm cách leo thang căng thẳng”. Ông Araghchi đã yêu cầu bồi thường cho vụ việc.

Ban đầu, ông Sibiga bác bỏ những lời đe dọa trả đũa của Iran là “vô căn cứ và không có cơ sở”, nhưng sau đó đã có giọng điệu hòa giải và quả quyết Kiev “không bao giờ có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu hoặc người dân thường”.

Nga xác định phương tiện bị Ukraine nhắm mục tiêu là tàu chở hàng khô mang tên Ana. Moscow cáo buộc vụ tấn công tàu này là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Cho đến nay, Iran vẫn phủ nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga, ngoại trừ việc chuyển giao một "số lượng nhỏ" UAV cảm tử Shahed-136 trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Nga cũng quả quyết tất cả các UAV Geran-2 của họ, được cho phát triển dựa trên mẫu UAV Shahed-136, đều được sản xuất trong nước. Ngoài ra, Moscow bác bỏ việc đã gửi vũ khí cho Iran trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia Hồi giáo.