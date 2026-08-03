Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus Alexander Illyukevich đã công bố thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Belarus hôm 2/8.

Binh sĩ Belarus tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Trang tin tức quân sự Militarnyi dẫn lời ông Illyukevich tuyên bố: “Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các đơn vị quân sự và một lữ đoàn đã được thành lập. Năm nay, chúng tôi sẽ thành lập thêm một lữ đoàn nữa, các đơn vị hỗ trợ chiến đấu, đơn vị pháo binh và phòng không, đơn vị trinh sát".

Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Belarus nói thêm rằng các vị trí sĩ quan của lữ đoàn mới đã được bổ nhiệm và nhân sự đã được phân công. Đơn vị này sẽ đóng quân tại vùng Gomel, gần biên giới với vùng Chernihiv của Ukraine.

Belarus đã công khai quyết định thành lập lữ đoàn mới vào tháng 8/2025. Cuối tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo ông đã ra lệnh triển khai các đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm dọc biên giới phía nam với Ukraine. Theo ông Lukashenko, động thái này nhằm “đảm bảo an ninh”, chứ không phải để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công.

Đây không phải là lần đầu tiên Lực lượng Đặc nhiệm Belarus được triển khai gần biên giới với Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Cụ thể, vào tháng 2/2024, có thông tin cho hay Belarus đã tuyên bố thiết lập chế độ hoạt động chống khủng bố dọc biên giới với Ukraine và triển khai lực lượng đặc nhiệm tại đó. Tháng 8 cùng năm, nhóm giám sát Belaruski Gayun báo cáo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Belarus tiếp tục đóng quân gần biên giới Ukraine. Ước tính có khoảng 400 - 500 binh sĩ tham gia sứ mệnh này.