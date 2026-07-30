Trong một tuyên bố hôm nay (30/7), Đại tá Martin O’Donnell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SACEUR) cho biết: “Để đáp trả việc một tên lửa của Nga, hiện chưa rõ loại, xâm nhập không phận Ba Lan và sau đó rơi xuống lãnh thổ Ba Lan (một trong nhiều tên lửa do Nga bắn vào Ukraine đêm 29/7), NATO và Ba Lan đã kích hoạt hệ thống phòng không và phòng thủ mặt đất”.

Đại tá Martin O’Donnell nói NATO và Ba Lan đã kích hoạt hệ thống phòng không và phòng thủ mặt đất để bảo vệ lãnh thổ của khối. Ảnh: Euro News

“Hai máy bay chiến đấu của NATO là tiêm kích F-16 của Ba Lan, một máy bay tiếp nhiên liệu Airbus A330 thuộc Đơn vị Vận tải tiếp nhiên liệu đa năng, đa quốc gia NATO, một máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW) Saab 340 của Ba Lan và một trực thăng Mi-24 của Ba Lan đã được điều động”, ông O’Donnell thông tin thêm.

Theo báo Guardian, Tư lệnh SACEUR, Tướng Alexus G. Grynkewich hôm 30/7 đã trao đổi với Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng quốc phòng Ba Lan, Tướng Wiesław Kukuła về phản ứng của NATO và chính quyền Warsaw đối với vụ việc. SACEUR nhấn mạnh NATO sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này.

Hiện nhà chức trách Ba Lan vẫn đang điều tra việc một tên lửa đã rơi và phát nổ trong lãnh thổ nước này lúc sáng sớm 30/7, giữa lúc quân Nga đang thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến thăm hiện trường và nói có 2 tên lửa đã xâm phạm không phận Ba Lan trong đêm 29/7, rạng sáng 30/7 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ngoài một tên lửa đã phát nổ giữa cánh đồng, quả tên lửa còn lại đã sượt qua Ba Lan tới lãnh thổ Ukraine.

Ông Tusk cũng xác nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy tên lửa rơi xuống vùng nông thôn Ba Lan là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Song, ông nhấn mạnh “không có lý do gì để nghĩ Ba Lan là mục tiêu nhắm đến của tên lửa này”. Thủ tướng Ba Lan cũng khẳng định các lực lượng không quân nước này đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa nếu nó đe dọa khu vực dân cư.

Trả lời phỏng vấn chương trình “World at One” của đài BBC sau đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski lưu ý hiện chưa rõ liệu vụ phóng tên lửa trên có phải cố ý hay không. Theo quan chức này, Mỹ tỏ ra quan tâm đến việc tham gia điều tra vụ việc. Ông Sikorski cho rằng các nước đồng minh NATO cần phải “tuân thủ kế hoạch hỗ trợ Ukraine”, đặc biệt tập trung vào tên lửa phòng không.

Cho đến hiện tại, Nga vẫn chưa lên tiếng bình luận về các diễn biến trên.