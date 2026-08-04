Trang tin quân sự Topwar đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Sanchik mới đây đã thông báo về việc quân đội Nga xây dựng một "hành lang chống UAV" dài 1.800km dọc các tuyến vận tải hậu cần chủ chốt trong khu vực giao tranh với Ukraine.

"Tính từ đầu năm 2026, quân đội Nga đã hoàn thành thêm 800km hành lang. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các đoàn xe hậu cần di chuyển an toàn, giảm nguy cơ bị UAV đối phương tập kích", ông Sanchik cho biết.

Cụ thể, các huyện Shebekinsky, Borisovsky và Grayvoronsky thuộc vùng Belgorod đã bắt đầu xây dựng các hành lang chống UAV kể từ tháng 4 năm nay. Trước đó, mô hình này đã được triển khai tại các khu vực Donbass, Zaporizhzhia và Kherson. Tính từ đầu năm, quân đội Nga đã tiếp nhận khoảng 25.000 tấn vật tư các loại.

Hành lang chống UAV của quân đội Nga. Ảnh: Topwar

Hành lang chống UAV là gì

"Hành lang chống UAV" (anti-drone corridor) là một biện pháp phòng thủ được giới thiệu từ năm 2024, sau đó được cả Nga và Ukraine triển khai rộng rãi trên tiền tuyến nhằm chống lại các loại UAV của đối phương.

Về cơ bản, hành lang này là một tuyến đường được bao phủ bằng lưới thép hoặc lưới tổng hợp, kết hợp với thiết bị tác chiến điện tử (EW), radar, camera và cảm biến phát hiện UAV. Sau khi hoàn thiện, các tấm lưới sẽ tạo ra một "đường hầm" bảo vệ xe vận tải và các phương tiện cơ giới khỏi các UAV tấn công từ trên cao hoặc hai bên sườn.

Dù Nga chưa công bố kinh phí cho việc xây dựng các hành lang kiểu này, nhưng báo cáo của chính quyền Ukraine tiết lộ rằng mỗi km hành lang có giá khoảng 1,8 triệu hryvnia (43.000 USD). Nếu lấy mức giá này để so sánh, toàn bộ hành lang dài 1.800km của Nga sẽ tiêu tốn khoảng 77 - 80 triệu USD, nhưng con số này chưa bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử.

Theo giới quan sát, các hành lang kiểu này đặc biệt hiệu quả với UAV FPV điều khiển bằng sóng vô tuyến điện, các UAV cảm tử lao trực diện và UAV bay thấp. Tuy vậy, hành lang này lại không thể chống lại UAV cáp quang và UAV bầy đàn. Một vấn đề khác là đối thủ có thể dùng các hệ thống pháo binh hoặc tên lửa để phá hủy lưới thép trước khi triển khai UAV.