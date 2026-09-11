Ngày 11/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ) và Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, quê Ninh Bình) bước vào phần tranh luận và luận tội.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh An Giang cho rằng hành vi của ông Mót đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo không thành khẩn nhận tội.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mót từ 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Văn Mót bị đề nghị phạt 14-16 năm tù. Ảnh: KL

Đối với bà Hằng, VKS xác định bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, đề nghị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Cựu Trưởng Công an nói trách nhiệm thuộc về đồng phạm

Tại tòa, ông Mót không thừa nhận cáo buộc, cho rằng trách nhiệm thuộc về bà Hằng. Bị cáo Mót đề nghị HĐXX và VKS đánh giá khách quan bản chất vụ việc, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội.

Trong khi đó, bà Hằng thừa nhận có vai trò giúp sức cho ông Mót trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Bà Hằng khai năm 2019 ra Phú Quốc sinh sống, mua bán và quen biết ông Mót. Sau đó, bị cáo tham gia việc bán đất và làm các thủ tục giấy tờ đất theo lời của ông Mót.

Theo bà Hằng, thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo không quen biết các bị hại mà chỉ vì tin tưởng ông Mót nên làm theo. Đến nay, bà Hằng đã khắc phục hậu quả hơn 1,3 tỷ đồng để trả lại cho các bị hại.

Cũng tại phiên tòa, các bị hại cho biết họ quen biết và có mối quan hệ thân tình với ông Mót. Thời điểm giao dịch, ông Mót đang giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc nên các bị hại càng tin tưởng.

Theo lời các bị hại, ông Mót giới thiệu những “kèo thơm” về đất đai và hướng dẫn họ chuyển tiền cho bà Hằng.

Sau khi chuyển tổng cộng hơn 6 tỷ đồng trong các giao dịch liên quan, các bị hại cho rằng ông Mót nhiều lần hẹn hoàn tất thủ tục giấy tờ đất nhưng không thực hiện như cam kết.

Các bị hại đề nghị tòa xét xử vụ án đúng quy định của pháp luật, buộc các bị cáo khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền.

Xác định số tiền chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng

Theo cáo trạng, ông Mót đã lợi dụng uy tín và niềm tin của các bị hại để giới thiệu bà Hằng đứng ra ký hợp đồng nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó nhận tiền của các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa. Ảnh: KL

Một trong những vụ việc được xác định liên quan đến phần đất của bà T.T.M.Tr. tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc cũ (nay là đặc khu Phú Quốc). Khi đo đạc, diện tích đất thực tế được xác định dư khoảng 30.000m² so với giấy xác nhận nguồn gốc đất.

Dù không phải đất của mình, ông Mót và bà Hằng vẫn bán phần diện tích này cho ông L.V.Th. ở TPHCM, đồng thời cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông Th. đứng tên.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, ông Mót và bà Hằng đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt của các bị hại Tr., T., Th. và Ch. tổng số tiền hơn 67,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, bà Hằng còn bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kinh doanh, mua bất động sản với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng, qua đó thực hiện hành vi Rửa tiền.