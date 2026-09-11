Ngày 11/9, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, các lực lượng chức năng vừa triển khai đợt cao điểm xử lý nhiều trường hợp lấn, chiếm đất thuộc Vườn quốc gia (VQG) Phú Quốc.

Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 9-11/9, nhằm tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Có trường hợp lấn chiếm hơn 36.000m²

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, trong số các trường hợp bị xử lý, ông Phan Văn H. được xác định là một trong những hộ lấn chiếm diện tích lớn, với hơn 36.000m² đất.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận trên khu đất có nhà tiền chế, tường rào và giếng khoan. Ông H. bị buộc giao trả đất, khôi phục hiện trạng ban đầu và nộp lại hơn 627 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế tại khu vực Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung

Trường hợp khác là ông Tăng Bình H. lấn chiếm hơn 12.700m², xây dựng nhà cấp 4, đào ao cá và làm chuồng trại; bị buộc nộp lại hơn 228 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến M. lấn chiếm hơn 12.600m², dựng nhà tạm và rào gạch lốc; bị buộc giao trả đất và nộp lại hơn 180 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, các trường hợp trên đã được vận động, tuyên truyền nhiều lần từ tháng 4 nhưng không tự nguyện bàn giao đất.

Do đó, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, buộc các cá nhân vi phạm giao trả tổng cộng hơn 61.500m² đất cho VQG Phú Quốc, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Tự tháo dỡ tài sản nhưng chưa bàn giao đất

Trong đợt cao điểm, UBND đặc khu Phú Quốc cũng xử lý những trường hợp đã tự tháo dỡ tài sản trên đất nhưng chưa thực hiện thủ tục bàn giao đất.

Điển hình, bà Danh Thị Kim T. bị buộc giao trả hơn 4.004m² đất thuộc VQG Phú Quốc và nộp lại hơn 100 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp; ông Nguyễn Vũ N. bị thu hồi hơn 2.025m² đất và phải nộp lại hơn 16 triệu đồng...

Tỉnh An Giang mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất VQG trái phép. Ảnh: Hoàng Dung

Đáng chú ý, ngày 9/9, chính quyền đặc khu Phú Quốc tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm phức tạp tại khu phố Rạch Hàm (xã Hàm Ninh). Lực lượng chức năng đã thu hồi gần 2,2ha đất công, đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý.

Bên cạnh các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế, một số hộ dân sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động đã tự nguyện giao trả đất và tháo dỡ công trình, tài sản trên đất.

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng quy định trên địa bàn để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc xử lý nhằm lập lại trật tự quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ diện tích đất thuộc VQG Phú Quốc và đất do Nhà nước quản lý.