Ông V.X.T (Bắc Ninh) cho biết, năm 2002, hộ gia đình bố ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 662m2 đất ở. Đến năm 2016, khi cấp đổi giấy chứng nhận, diện tích được xác định lại gồm 300m2 đất ở và 362m2 đất trồng cây lâu năm.

Cũng trong năm 2016, bố ông thực hiện tách thửa và tặng cho anh trai ông 353m2, gồm 150m2 đất ở và 203m2 đất trồng cây lâu năm. Năm 2022, anh trai tiếp tục tặng cho quyền sử dụng thửa đất này cho ông.

Hiện ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 203m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Ông muốn biết trường hợp nguồn gốc đất của hộ gia đình có sự biến động, tặng cho qua các thế hệ, nay cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định hay không.

Người dân băn khoăn đất tặng cho qua các thế hệ, nay chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất? Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh dẫn điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo quy định này, trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sang đất ở; hoặc đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất; hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì tiền sử dụng đất được tính theo mức thu ưu đãi.

Cụ thể, mức thu bằng 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở, mức thu là 50% chênh lệch. Phần diện tích vượt quá một lần hạn mức giao đất ở phải nộp 100% khoản chênh lệch.

Mức thu ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân và trên một thửa đất.

Cơ quan thuế cũng dẫn thêm Nghị định số 50/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15. Tại Điều 6, Nghị định quy định việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254.

Theo đó, các trường hợp được áp dụng quy định này gồm: đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất và đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh đề nghị ông T. đối chiếu với quy định của pháp luật, hồ sơ và nguồn gốc sử dụng đất đến UBND xã để được hướng dẫn làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có).