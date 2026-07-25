Bà H.M (Lào Cai) cho biết, bố bà là người hưởng chính sách như thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 25%, được công nhận năm 1985 và được tặng nhiều Huân chương.

Năm 2017, bố bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ghi nợ tiền sử dụng đất. Năm 2018, ông qua đời.

Đến tháng 4/2025, bà hoàn tất thủ tục nhận thừa kế. Ngày 24/6/2025, bà nộp đủ khoản tiền sử dụng đất còn ghi nợ theo thông báo của cơ quan thuế. Ngày 30/6/2025, bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình.

Bà M. băn khoăn việc bố qua đời trước thời điểm thanh toán tiền sử dụng đất có làm mất quyền được giảm tiền sử dụng đất hay không; nếu được xem xét thì mức giảm được áp dụng theo thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính năm 2017 hay thời điểm thanh toán năm 2025.

Đồng thời, nếu được xác định lại thì mức giảm sẽ áp dụng theo quy định tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính năm 2017 hay thời điểm người thừa kế thanh toán nợ vào năm 2025?

Người dân băn khoăn việc thừa kế đất của người có công, con có được giảm tiền sử dụng đất? Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời nội dung này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai dẫn quy định tại Nghị định số 45/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định, nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Thông tư 76/2014 quy định việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng chưa nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, người nộp thuế đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau đó, hộ gia đình, cá nhân mới nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền sử dụng đất thì không đúng quy định về tính thống nhất của thành phần hồ sơ và thời điểm đề nghị miễn, giảm nên không có cơ sở để xem xét giảm tiền sử dụng đất.

Cơ quan thuế cho biết sẽ căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết. Nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.